Dok se Srbija u martu mesecu bude borila sa Mađarskom za opstanak u A diviziji Lige nacije, najbolje selekcije Evrope, ili preciznije - najuspešnije u ovom takmičenju, igraće za plasman na završni turnir LN.

Dakle, uporedo sa žrebom baraža, nešto iza podneva određeni su i četvrtfinalni parovi, a derbi svakako predstavlja okršaj Španije i Francuske, po mnogima dva najbolja nacionalna sastava u ovom momentu.