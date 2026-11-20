Žreb četvrtfinala Lige nacija: Imamo apsolutni derbi, Nemci najbolje prošli
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Vreme čitanja: 1min | pet. 20.11.26. | 12:56
Tu je i repriza četvrtfinala Mundijala
Dok se Srbija u martu mesecu bude borila sa Mađarskom za opstanak u A diviziji Lige nacije, najbolje selekcije Evrope, ili preciznije - najuspešnije u ovom takmičenju, igraće za plasman na završni turnir LN.
Dakle, uporedo sa žrebom baraža, nešto iza podneva određeni su i četvrtfinalni parovi, a derbi svakako predstavlja okršaj Španije i Francuske, po mnogima dva najbolja nacionalna sastava u ovom momentu.
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Zanimljivo da su kuglice spojile Englesku i Norvešku, te će tako Erling Haland i društvo imati lepu priliku za revanš Albionu posle one eliminacije u četvrtfinalu ovogodišnjeg Mundijala; Portugalci će na Holandiju, dok Nemce očekuje možda i najlakši posao, pošto će ukrstiti koplja sa Belgijom.
Prve utakmice četvrtfinala Lige nacije na programu su od 25. do 27. marta 2027, revanš susreti biće odigrani između 28. i 30. istog meseca, posle čega sledi određivanje domaćina završnog turnira među četiri kvalifikovane zemlje.
Sredinom juna iduće godine dobićemo i novog osvajača trofeja u ovom takmičenju.
PAROVI ČETVRTFINALA
Španija - Francuska
Belgija - Nemačka
Norveška - Engleska
Holandija - Portugalija
PAROVI POLUFINALA
Španija / Francuska - Holandija / Portugalija
Norveška / Engleska - Belgija / Nemačka