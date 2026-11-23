BAŠAKŠEHIR - ČORUM (tip 1, kvota 1,87) - početak 18.00

Duel dva tima iz sredine tabele. Bašakšehir je ostvario dve uzastopne pobede, ima ukupno tri na poslednje četiri utakmice. Za Čorum od avgusta nema sredine, ili dobija ili gubi. Biće interesantno videti kako će reagovati na poraz kod kuće od Fenerbahčea (0:5).

LEVANTE - ELČE (tip 1, kvota 2,20) - početak 21.00 MOZZART RELAX

Duel dva tima koji su u zoni ispadanja u Primeri. Levante nije sjajan kod kuće, na pet mečeva uzeo je samo sedam bodova. Na drugoj strani, Elče je pravi specijalista za gostovanja, devet od ukupno deset bodova osvojio je na terenima protivnika. Više o meču u Valensiji pročitajte OVDE.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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NANT - GRENOBL (tip 1, kvota 1,45) - početak 20.45

Nant je u poslednja dva kola pokazao znake oporavka, osvojio je četiri boda i ima velikim imperativ pobede protiv poslednjeplasirane ekipe u ligi. Gosti su pobedili Rems sa 3:2, ali su pre toga imali četiri uzastopna poraza.

LUDOGOREC - DUNAV RUSE (tip 1, kvota 1,12) - početak 17.00

Ekipa Petra Stanića, koji je na poslednja dva meča dao po gol, dočekuje tim Dunava. Ludogorec od početka sezone ne zna za poraz kod kuće u prvenstvu Bugarske, ima pet pobeda i dva remija. Dunav Ruse je bez pobede na poslednja dva meča, a u prošlom susretu sa Ludogorecom, krajem jula ove godine, izgubio je sa 2:0.

HAMARBI - GETEBORG (tip 1, kvota 1,17) - početak 19.00 MOZZART RELAX

Meč pretposlednjeg kola u prvenstvu Švedske. Hamarbi se bori za titulu i ima tri boda manje od vodećeg Sirijusa uz utakmicu manje. Veliki je favorit za pobedu protiv Geteborga koji je miran u sredini tabele na desetom mestu sa 39 bodova.

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