Peti put u poslednjih šest mečeva, teniser iz Mursije pobedio je Aleksandera Zvereva i time mu, na neki način, pokazao da je on najbolji na svetu, iako teniser iz Hamburga nominalno završava godinu kao svetski broj jedan, po prvi put u karijeri.

Godinu je počeo trijumfom u Melburnu, a završio je osvajanjem trofeja na turniru osmorice najboljih u sezoni, na ATP finalu u Torinu. Karlos Alkaras je time udario snažan pečat na 2026. i najavio da će (ukoliko ostane zdrav), biti najozbiljniji kandidat za najveće titule i u 2027.

Ta debata ko je bolji svakako će odjekivati u teniskim kuloarima i u narednih pet i kusur nedelja pauze do početka nove sezone, ali Alkaras je isuviše učtiv da bi bilo šta oduzimao od učinika Zvereva u proteklih 11 meseci. Trebalo bi imati u vidu da je Nemac osvojio dva grend slema u sezoni, iskoristio je šansu što su Alkaras i Siner imali probleme sa povredama i tako došao do čelne pozicije.

"Ne, ne osećam kao da sam ja prvi. Ono što ću reći je da svi mi osećamo da smo najbolji, Saša, Janik, Šelton, ja...Svako za sebe misli da je prvi na svetu i to samopouzdanje je veoma važno. Kada trenirate ili igrate meč, važno je verovati u sebe. Lista kaže da je Saša broj jedan. On to stvarno zaslužuje i niko to ne može da mu oduzme. Moramo da mislimo tako i govorimo tako. Rang lista kaže da je Saša prvi i moramo da mu čestitamo", poručio je Alkaras. Španski teniser je bio odličan tokom celog turnira. Na celom turniru ispustio je samo jedan set, u polufinalu protiv Bena Šeltona. Ono što je impresivno je da je Zverevu čak tri puta oduzeo servis i to samo u prvom setu, iako Nemac pre toga nije izgubio nijedan servis gem na turniru.

"Mislim da je ključ bio u mom dobrom reternu. To sve objašnjava. Znao sam da nije izgubio servis gem ceo turnir, imao sam to na umu na početku meča. Bio sam jako fokusiran na uzvraćanje servisa, da vratim što je moguće više loptica. I da gradim poen sa osnovne linije. Čitao sam dobro gde će servirati, kretao se i reagovao veoma dobro, pokušavao da pošaljem lopticu na pravo mesto. Srećan sam što sam to uradio u tesnom početnom gemu, to mi je dalo veru da mogu da vraćam njegov servis i da će to biti bitka sa osnovne linije. Bio sam spreman na to. Vežbali smo zajedno pre početka turnira, igrali dva taj-brejka i mislio sam o tome. U oba taj-brejka na treningu sam gubio i uspeo sam da ih okrenem. Rekao sam sebi, neka se dogodi kao na treningu. Morao sam da budem opušten i koncentrisan, znao sam da će prilika doći", dodao je Alkaras.

Šampion Torina je godinu završio kao treći na listi sa 2.750 poena manje od Zvereva i samo 350 u odnosu na Janika Sinera. Sve to obećava žestoke borbe u 2027. godini, koju je Alkaras početi odbranom krune na Australijan openu. Za poslednje rezultate velike zasluge pripadaju i njegovom prvom treneru Samjuelu Lopezu i starijem bratu Alvaru, koji je takođe član tima.

"Urađen je sjajan posao. Zaista sam ponosan na rad i sve što smo Samjuel i ja uradili cele godine. On i brat Alvaro su uradili mnogo toga na šta sam ponosan. Sezonu smo počeli snažno pobedom u Australiji, Dohi. Dalo mi je to mnogo snage, stigao sam i do finala Monte Karla. Tokom pauze zbog povrede bilo mi je lakše. Shvatio sam koliko mi je dobro na terenu. Uradili su odličan posao van terena, koncentrisao sam se na pozitivne stvari i sve što su mi govorili bilo mi je jako važno na treningu i mečevima i kad nismo bili na teniskom terenu. Srećan sam što ih imam u timu kao trenere. Mislim da je ono pravo tek počelo", uveren je Karlitos, koji je sezonu završio sa skorom 47-5 i uz šest osvojenih trofeja. Ipak, za Alkarasa još nije kraj sezone, jer je potvrdio da će igrati na završnom turniru Dejvis kupa u Bolonji od 24. do 29. novembra.

"Dejvis kup mi je vrlo važan. Idem tamo, radiću sve što sam činio i posle svakog meča ovde. Spremiću se najbolje što mogu za Bolonju, pokušaću maksimalno da pomognem timu. Biće to sjajna nedelja, baš se radujem", zaključio je Alkaras koji će za Španiju igrati uz Rafu Hodara, Danija Meridu, Pedra Martineza i Marsela Granoljersa.