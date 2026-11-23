Treća jeste bila sreća za Baskoniju: Centar konačno stigao u Vitoriju
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 12:36
Zek Peren stavio paraf na ugovor do 2030. godine
Dva puta je Baskonija pokušala da angažuje Zeka Perena i oba puta su se isprečile određene stvari da to transfera ne dođe, iako je postojao dogovor između kluba i igrača, ali je treća za tim iz Vitorije zaista bila sreća.
Francuz je konačno postao novi igrač Baskonije, a ugovor je potpisan do 2030. godine.
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Reč je o momku rođenom 2004. godine, koji dejstvuje na poziciji centra i iza sebe već ima određeno evropsko iskustvo. Peren je prošle sezone bio deo Hamburga u Evrokupu za koji je u proseku beležio 13,1 poena i 8,1 skok.
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Dobre igre u tresu nemačkog tima odvele su Francuza u redove Ljeide. Peren je bio zapažen i u Endesa ligi u kojoj je na proseku od 13,1 poena i 6,2 skoka, ali je jasno ta Ljeida nije sredina u kojoj je želeo da ostane. Mladi centar je u više navrata otvoreno izrazio želju da ide, što zbog interesovanja Baskonije, što zbog rezultata i deluje da ovaj put nije bilo nikakve šanse da se transfer realizuje.
Može se reći da je tim iz Vitorije sada konačno kompletirao roster, iako je to bilo potrebno uraditi znatno ranije, a ne kada je četa Velimira Perasovića ubedljivo poslednja u Evroligi. Pre Perena opremu Baskonije zadužili su Kenan Kamenjaš i Rolnads Šmits, dok je dolazak Francuza i definitivno upotpunio unutrašnju liniju koja je bila najveći problem Baskonije.