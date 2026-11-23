Dva puta je Baskonija pokušala da angažuje Zeka Perena i oba puta su se isprečile određene stvari da to transfera ne dođe, iako je postojao dogovor između kluba i igrača, ali je treća za tim iz Vitorije zaista bila sreća.

Francuz je konačno postao novi igrač Baskonije, a ugovor je potpisan do 2030. godine.