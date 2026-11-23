Generalni direktor Borca Mozzart Marko Ivanović potvrdio je za Mozzart Sport da postoje određena kašnjenja, ali je naglasio da trenutna situacija ne ugrožava dalje funkcionisanje kluba.

„Tačno je da postoje kašnjenja u ispunjavanju obaveza, pre svega kada je reč o plaćanju poreza. Ipak, nema razloga za paniku i ne postoji scenario po kojem bi Borac prestao da funkcioniše. Radimo na rešavanju svih otvorenih pitanja i verujemo da će se situacija u kratkom roku dodatno stabilizovati“, rekao je Ivanović.

Jedan od važnih razloga za optimizam jeste činjenica da je Pavle Nikolić, koji je tokom leta napustio Čačak i karijeru nastavio u NCAA ligi, konačno dobio dozvolu da igra. U klubu očekuju da će uskoro biti realizovana isplata obeštećenja za njegov transfer, što bi predstavljalo značajnu finansijsku injekciju.

„Dobro je što je Pavle konačno dobio dozvolu da igra u NCAA ligi. Očekujemo da u narednom periodu bude uplaćeno obeštećenje koje nam pripada po tom osnovu. Takođe, postoje i potraživanja za Aleksa Stina, koji je letos potpisao za nas, ali je na kraju ostao u NCAA ligi. Po pravilima, kako je već bio potpisan ugovor s našim klubom, i tu imamo parvo na obeštećenje. Sve su to sredstva koja će nam pomoći da uredimo finansijsku situaciju i nastavimo da radimo bez većih poteškoća“, dodao je generalni direktor Borca.

Dodatnu sigurnost klubu pruža i podrška lokalne samouprave. Grad Čačak je, kroz rebalans budžeta, opredelio dodatnih 15 miliona dinara za Borac Mozzart, čime je još jednom potvrđena važnost kluba za sportski život grada.

„Podrška Grada Čačka nam mnogo znači i predstavlja važan signal da nismo sami u ovom procesu. Kada se uzmu u obzir sredstva koja očekujemo od obeštećenja za Pavla Nikolića i Aleksa Stina, kao i dodatna sredstva iz gradskog budžeta, jasno je da imamo osnov za optimizam. Borac Mozzart će nastaviti da funkcioniše, da radi sa svojim igračima i da se takmiči u ABA ligi“, zaključio je Marko Ivanović.