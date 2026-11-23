U nedelju je Dinamo iz Kijeva pobedio Obolon (4:2) i tako zadržao korak za liderom prvenstva Šahtjorom, a posle tog meča se glavni trener ukrajinskog velikana Maćej Kedžiorek pohvalio da je pojačao stručni štab doskorašnjim analitičarom Čukaričkog Hristijanom Hristovim.

Radio je 31-godišnji trener na Banovom brdu od početka ove godine, a prethodno je u sezoni 2024/2025 bio pomoćnik Milošu Kruščiću i potom Vladimiru Gaćinoviću u subotičkom Spartaku. Između ta dva angažmana je Hristov bio angažovan i u Bugarskoj u Septemvriju iz Sofije i CSKA 1948.