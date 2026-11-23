Dinamo Kijev “oteo” Čukaričkom trenera
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 13:01
Ukrajinski klub objavio da je pojačao stručni štab Hristijanom Hristovim, doskorašnjim analitičarom Brđana
U nedelju je Dinamo iz Kijeva pobedio Obolon (4:2) i tako zadržao korak za liderom prvenstva Šahtjorom, a posle tog meča se glavni trener ukrajinskog velikana Maćej Kedžiorek pohvalio da je pojačao stručni štab doskorašnjim analitičarom Čukaričkog Hristijanom Hristovim.
Radio je 31-godišnji trener na Banovom brdu od početka ove godine, a prethodno je u sezoni 2024/2025 bio pomoćnik Milošu Kruščiću i potom Vladimiru Gaćinoviću u subotičkom Spartaku. Između ta dva angažmana je Hristov bio angažovan i u Bugarskoj u Septemvriju iz Sofije i CSKA 1948.
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Nije makedonski trener jedini koji je pojačao Dinamo. U Kijev je stigao i novi kondicioni trener Rafal Burita.
“Naš stručni štab raste. Još dva čoveka su nam se pridružila prethodnih dana. Jedan je Poljak, drugi je Makedonac – Hristijan Hristov, naš novi analitičar. On je mlad, ali ima mnogo iskustva. Naš novi kondicioni trener je Rafal Burita, Poljak. Ima mnogo radnog iskustva iz Poljske, on je profesor na univerzitetu. Takođe je prilično mlad”, kazao je Kedžiorek.
Dinamo je loše otvorio sezonu, zbog čega je sredinom oktobra smenio Igora Kostjuka. Zamenio ga je Kedžiorek usred takmičenja, pa je u hodu morao da dopunjava stručni štab, sada i na štetu Čukaričkog. Uprkos tome rezutlati su se malo stabilizovali, u poslednja četiri kola sa Poljakom na klupi Dinamo je osvojio 10 od mogućih 12 bodova. Jedini minus mu je poraz od Šahtjora (0:3) u Kupu Ukrajine.
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