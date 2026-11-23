Ono doba godine kad se raspuca Petar Stanić
Vreme čitanja: 2min | pon. 23.11.26. | 12:36
Vezista Ludogoreca će ovog ponedeljka protiv Dunava (17 časova) pokušati da ponovi uspeh iz prošle sezone, kada je na tri uzastopna meča bio strelac
Dugo je tražio Petar Stanić prepoznatljivu formu. Očigledno je bilo da mu je propali transfer u Olimpijakos ostavio posledice, privremeno je 25-godišnji vezista izgubio mesto u Ludogorecu, ali i reprezentaciji Srbije. Ipak, razigrao se malo od početka novembra, postigao je golove Lokomotivi iz Plovdiva (3:0) i CSKA 1948 iz Sofije (2:2), pa je zaličio malo na prošlosezonskog sebe. Taj golgeterski niz Stanić će pokušati da nastavi ovog ponedeljka od 17 časova, kada u okviru 15. kola prvenstva Bugarske Ludogorec u Razgradu bude ugostio Dunav.
Postao je sada već običaj da svake sezone u jednom momentu nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Spartaka i TSC-a veže nekoliko mečeva kao strelac. Prošle sezone se upisao na semafor na tri uzastopna prvenstvena meča, protiv Beroa u gostima, Lokomotive iz Sofije, pa ponovo Beroa, ali u Razgradu. Sada želi da ponovi taj uspeh.
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Slične nizove je dvaput pravio i sa TSC-om pre toga, dokazao je Stanić koliko opasan ume da bude po protivničke golmane kada je u formi. Zato ga uostalom i jeste letos zvao Olimpijakos.
17.00: (1,12) Ludogorec (7,50) Dunav (15,0)
Ludogorec je trenutno četvrti u prvenstvu, ali ima manje odigranih mečeva od vodećih CSKA, Levskog i CSKA 1948. Ove poslednje bi preskočio već danas, ako osvoji barem bod protiv 11-plasiranog Dunava.
U prvom susretu ove sezone, krajem jula, Ludogorec je kao gost u Ruseu savladao Dunav sa 2:0 golovima Bernarda Tekpetija i Ruana Kruza. Tada je Stanić bio starter i ostao je na terenu do 71. minuta.
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BUGARSKA 1- 15. KOLO
Ponedeljak
17.00: (1,12) Ludogorec (7,50) Dunav (15,0)
***Kvote su podložne promenama