Dugo je tražio Petar Stanić prepoznatljivu formu. Očigledno je bilo da mu je propali transfer u Olimpijakos ostavio posledice, privremeno je 25-godišnji vezista izgubio mesto u Ludogorecu, ali i reprezentaciji Srbije. Ipak, razigrao se malo od početka novembra, postigao je golove Lokomotivi iz Plovdiva (3:0) i CSKA 1948 iz Sofije (2:2), pa je zaličio malo na prošlosezonskog sebe. Taj golgeterski niz Stanić će pokušati da nastavi ovog ponedeljka od 17 časova, kada u okviru 15. kola prvenstva Bugarske Ludogorec u Razgradu bude ugostio Dunav.

Postao je sada već običaj da svake sezone u jednom momentu nekadašnji fudbaler Crvene zvezde, Spartaka i TSC-a veže nekoliko mečeva kao strelac. Prošle sezone se upisao na semafor na tri uzastopna prvenstvena meča, protiv Beroa u gostima, Lokomotive iz Sofije, pa ponovo Beroa, ali u Razgradu. Sada želi da ponovi taj uspeh.