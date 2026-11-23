Iako sa svojim stručnim štabom uveliko priprema ekipu za naredni izazov, selektor Igor Matić još jednom se osvrnuo na Honduras.

"Uvek je dobar osećaj kada se pobedi, utisci posle premijernog meča su još sveži. Fokus je sada na Japanu, ali uradili smo analizu meča sa Hondurasom. Moram ponovo da naglasim da smo igrali protiv jedne jako dobre, kvalitetne ekipe koja je na mene ostavila baš dobar utisak. Organizaciono, ofanzivno, defanzivno, individualno. Imaju dva A reprezentativca, desetka Aranja je ogroman potencijal. Bili smo, uostalom, kolege i ja na seminaru FIFA koji je okupio direktore i trenere selekcija, gde su zapaženo predavanje imali upravo treneri iz Hondurasa. Uslovno rečeno iz Hondurasa, jer već tri godine brigu o njihovim selekcijama vode španski stručnjaci. Vidi se njihova metodologija rada, ne treba zato nikoga da čudi veliki posed u njihovoj igri, dobra tehnička i taktička obuka. Fudbal napreduje u manje razvijenim zemljama, ulaže se mnogo i zato naša pobeda još više dobija na težini", istakao je Matić za sajt FSS.

Protiv Hondurasa smo videli dva lica Orlića. Mnogo bolje izdanje pružili su u drugom poluvremenu, kada je po ulasku sa klupe Tadija Samardžić sa dva gola rešio pitanje pobednika.

"Od prvog dana insistiram na tome da je tim ispred svakog pojedinca, da tim nije startnih 11 igrača već spisak koji broji 18 i tri golmana. Svi su bitni, svi su važni. I svi će igrati, svi će imati minutažu. Stalno ponavljam da utakmica traje 90 plus minuta, da se ona ne rešava u prvih 20-30 minuta. Daj Bože tako da bude, ali utakmice se rešavaju u drugom poluvremenu, ovde su došle sve dobre selekcije. Zato nam je bitna ta energija koja dolazi sa klupe. Postoji naš plan u odnosu na protivnika, kako vidimo rivala i samu utakmicu. Igrači to znaju, zbog toga je važan svaki detalj, svaki trenutak, posebno izmene koje donose novi impuls. Ova Srbija nema startnih 11, stalno im ponavljam, svi će dobiti šansu. I svi smo ujedinjeni oko zajedničkog cilja, a to je pobeda. Momci veoma poštuju i vole grb koji nose, oni su samim plasmanom već ispisali istoriju. Zajedno idemo dalje, skromno, poštujući svakog rivala, ali sebe najviše".

Sledi meč sa prvakom Azije, koji je u prvom kolu poražen od Kolumbije (1:2). S tim da je Japan od 80. minuta bio sa igračem manje, a gol odluke je postignut u nadoknadi meča, dok je prethodno Kolumbija povela u 5. i Japan izjednačio u 38. minutu.

"Radi se o vema dobroj, kvalitetnoj selekciji, oranizovanoj i ofanzivno i defanzivno. Fudbal na tom kontinentu strašno napreduje, njihova A reprezentacija pobedila je nedavno Brazil, u ovom uzrastu su najbolji u Aziji. Odgledali smo mnogo njihovih utakmica, naravno analizirali i meč sa Kolumbijom. Jesu izgubili, ali bili su dominantni tokom celog meča. Očekuje nas, dakle, veoma zahtevan meč. Spremili smo se, uradili sve analize, poštujemo protivnika, ali verujem u nas. Biće verovatno i nekih faza u igri kada ćemo da patimo, zato moramo defanzivno da budemo dobro organizovani, sa loptom da budemo još hrabriji, tačniji u pasu, sigurniji, odlučniji. I verujem da možemo doći do dobrog rezultata i nekog našeg prvog cilja, a to je plasman u nokaut fazu takmičenja", priželjkuje Matić.

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Da predstoji težak ispit, svestan je i defanzivni vezista Dragan Anokić.

"Očekuje nas teška utakmica protiv veoma zahtevnog protivnika. Dobro smo startovali, savladali Honduras, ali mislim da će sada biti veće iskušenje. Japan je veoma ozbiljna selekcija, jesu izgubili od Kolumbije, ali tek posle isključenja. Privikli smo se na terene, uslove. Prva utakmica je uvek najteža, značiće nam to iskustvo iz premijernog duela. Mislim da ćemo se sada pokazati u još boljem svetlu, nadam se i novim bodovima koji bi nam doneli plasman u narednu fazu takmičenja", rekao je đak Crvene zvezde koji ove sezone nastupa za prvi tim Grafičara u Mozzart Bet Prvoj ligi.