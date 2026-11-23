Reč je o predostrožnosti i nema razloga za brigu među navijačima Barselone. U istoj objavi navodi se da će Jamal biti spreman za nedeljni okršaj sa Deportivo La Korunjom u Primeri. Štaviše, jedan od najboljih fudbalera današnjice osetio je problem još na zagrevanju za jučerašnju utakmicu, zbog čega je intervenisao klupski doktor. Da nema razloga za brigu potvrđuje i to što je Jamal na terenu proveo svih 90 i kusur mintua. I, kao što smo već pomenuli, odigrao sjajno.

Ne želi, ipak, Hansi Flik da izlaže svog asa naporima dugog putovanja. U pitanje je najdalje gostovanje u istoriji Barselone, kako piše Marka. Reč je o udaljenosti od skoro 4.000 kilometara (3.959). Prethodno su fudbaleri Barselone najduži put imali 2009. i 2010. godine, kada su se dve sezone zaredom nalazili u istoj grupi Lige šampiona sa Rubinom iz Kazanja. Od tog ruskog grada deli ih 3.715 kilometara.

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Na dalek put išlo se i 2015. u Tbilisi (3.513 km), na meč UEFA Superkupa protiv Sevilje, u Trabzon 1990. na utakmicu tadašnjeg Kupa pobednika kupova (3.117 km), u Ber Ševu 1995, na meč UEFA kupa (3.110)...

Osim u Izraelu, gde je Hapoel Ber Ševa savladan sa ubedljivih 7:0, Barselona se dosta mučila na pomenutim dalekim gostovanjima. Protiv Rubina u Kazanju oba puta je bilo nerešeno (1:1, 0:0), u Trabzonu je poražena (0:1), dok je u Tbilisiju tek posle produžetaka savladala Sevilju (5:4).

Trenutno deluje da zahuktaloj Barseloni nema ko da stane na put. Pogotovo ne šampion Azerbejdžana, koji je u prva tri kola osvojio tri boda, savladavši Slaviju Prag, dok je poražen od Mančester Junajteda, Borusije Dortmund i Vikinga.