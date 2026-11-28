Francuski hleb sa sedam kora - Enrike "Poslednji Mohikanac"
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 11:49
Španac je jedini trener koji je ostao na klupi tima u Ligi 1 od prošle sezone. Pari Sen Žermen je u sredu prekinuo pobednički niz od 12 pobeda pred dolazak Lorijana na Park prinčeva (20.45)
Mozzart Bet Superliga i brazilska Serija A su bili sinonimi za lige gde treneri teško spoje sezonu na kormilu, promene na klupama su kao na traci. U poslednje vreme je trenerski hleb sa sedam kora i u francuskoj Ligi 1.
Nestabilna je politička situacija u Francuskoj, socijalni nemiri i česti protesti na ulicama, a to se očigledno odrazilo i na najvažniju sporednu stvar na svetu. Luis Enrike je jedini trener od prošle sezone koji je „preživeo“ na klupi u Ligi 1. Naravno, pozicija trofejnog španskog stručnjaka je zakucana posle dve vezane evropske krune. Ne postoji stabilnija pozicija trenera u svetu fudbala od one koju uživa stručnjak iz Asturije. Poslednji koji je dobio otkaz bio je Frenk Eze u Renu prethodne nedelje.
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Dok su neki treneri odlučili da pređu na nove projekte, poput Pjera Saža (kratko se zadržao u Kristal Palasu, dobio je otkaz ovog meseca), Olivijea Pantalonija i Aleksandra Dujea, drugi su bili primorani da odu zbog slabih rezultata, poput pominjanog Frenka Ezea, Habiba Bejea, Sebastijana Pokonjolija i Didijea Digara. Do drugih odlazaka je došlo posle isteka ugovora ili promena u sportskim projektima.
20.45: (1,20) PSŽ (7,00) Lorijan (13,0) MOZZART RELAX
Što se tiče Pari Sen Žermena, zaustavljena je pre tri dana strašna serija, i to na Parku prinčeva od Rome (2:2), čime je prekinut niz od 12 pobeda u svim takmičenjima. Suočava se Luis Enrike sa velikim problemima sa napadačima, teškim povredama kolena Hviče Kvarachelije i Dezirea Duea. Gruzin je operisan, počeo je dug oporavak, dok se Francuz očekuje da narednih dana u Dohi ode „pod nož“. Za obojicu je sezona završena, a oporavak će trajati sigurno osam-devet meseci.
Pojačanje iz Barselone, Feran Tores, imao je dobar početak u dresu novog kluba, ali je i Španac u padu forme, sa samo jednim golom na 10 poslednjih utakmica. Pre nastavka sezone i večerašnjeg (20.45) duela Lige 1 na Parku prinčeva sa Lorijanom. Enrike neće moći da računa ni na levog beka Nuna Mendeša. Portugalac se prošle nedelje vratio u tim posle dvonedeljne pauze, ali je onda opet pogoršao povredu mišića. Propustiće meč sa Lorijanom.
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Zanimljivo, Pari Sen Žermen, koji ove sezone nema dostojnog rivala za titulu, za razliku od prošle kada je dugo pretio Lans, nije pobedio u protekloj Ligi 1 Lorijan. U Parizu je bilo 2:2, a u gostima 1:1.
FRANCUSKA 1 – 12. KOLO
Petak
Brest - Pariz 1:0 (1:0)
/Zogbe 21/
Subota
17.15: (4,30) Anže (3,90) Lans (1,75) MOZZART RELAX
20.45: (1,65) Nica (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX
20.45: (3,00) Avr (3,70) Strazbur (2,20) MOZZART RELAX
20.45: (3,50) Le Man (3,50) Lil (2,05) MOZZART RELAX
20.45: (1,20) PSŽ (7,00) Lorijan (13,0) MOZZART RELAX
Nedelja
15.00: (3,45) Okser (3,90) Olimpik Marselj (1,95) MOZZART RELAX
17.15: (2,55) Tuluz (3,60) Ren (2,60) MOZZART RELAX
20.45: (2,40) Lion (3,40) Monako (2,90) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama