Mozzart Bet Superliga i brazilska Serija A su bili sinonimi za lige gde treneri teško spoje sezonu na kormilu, promene na klupama su kao na traci. U poslednje vreme je trenerski hleb sa sedam kora i u francuskoj Ligi 1.

Nestabilna je politička situacija u Francuskoj, socijalni nemiri i česti protesti na ulicama, a to se očigledno odrazilo i na najvažniju sporednu stvar na svetu. Luis Enrike je jedini trener od prošle sezone koji je „preživeo“ na klupi u Ligi 1. Naravno, pozicija trofejnog španskog stručnjaka je zakucana posle dve vezane evropske krune. Ne postoji stabilnija pozicija trenera u svetu fudbala od one koju uživa stručnjak iz Asturije. Poslednji koji je dobio otkaz bio je Frenk Eze u Renu prethodne nedelje.