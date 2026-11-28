CSKA je posle serije od tri meča u ligi bez pobede, konačno slavio u Kupu Rusije na gostovanju Akronu (1:0). Time je bar za malo poraslo samopouzdanje kod igrača posle neočekivanog poraza kod kuće od Ahmata (1:2).

Ivan Obljakov je u odsustvu golmana Igora Akinfejeva, preuzeo ulogu kapitena Armejaca. Reklo bi se da mu to sasvim prija i drago mu je što će još jednom sa trakom na ruci izvesti svoj tim u derbiju sa Zenitom.

"Kada ste kapiten, osećate veću odgovornost prema kolegama. Srećan sam što sam u ovoj ulozi, ali nosio sam traku nekoliko puta i pre Igorove povrede, tako da ne osećam dodatni pritisak. Zahvalan sam saigračima i stručnom štabu na ukazanom poverenju", kaže Obljakov.

14.30: (2,70) CSKA Moskva (3,70) Zenit (2,40)

Pre skoro tri meseca, CSKA je osvojio bodove kao gost, taka je Obljakov takođe bio deo tima.

"Zenit je sigurno sada jači nego tada. Pronašli su dobru formu i osvojili pristojan broj poena. Čeka nas paklen meč, kao i uvek, idemo na pobedu. Ipak, rekao bih da smo i mi jači u odnosu na tu utakmicu. Taj meč nam je bio pri sa petoricom u poslednjoj liniji, sada smo usavršili sistem, tako da se osećamo komfornije. Biće to definitivno interesantan meč, sudaraju se dva snažna tima", dodao je Obljakov, koji je ponajviše zahvaljujući tom meču bio proglašen i igračem seprembra u Premijer ligi Rusije.

CSKA ima razloga za optimizam jer je i pre poraza od Ahmata, imao seriju od četiri uzastopne pobede kod kuće. Što se tiče Zenita, tim Sergeja Semaka je u usponu, trenutno je drugi sa bodom manje od Dinama iz Moskve.

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U Kupu Rusije pobedili su Krilja Sovjetov i tako se iskupili za poraz u prvenstvu od Rubina (1:3). Pre toga, imali su seriju u prvenstvu od šest pobeda i remija, u poslednjih sedam mečeva za bodove.

Ipak, ni to nije omelo pojedine medije da konstantno smenjuju Sergeja Semaka. Najnovija priča kaže da bi do toga moglo da dođe u zimskoj pauzi, ali pitanje je koliko je to tačno s obzirom da je Zenit u borbi za titulu u ovom trenutku.

Trener Zenita kaže da je trka i ove sezone uzbudljiva i da će tako verovatno biti do kraja.

"Situacija se na neki način ponavlja već tri godine. Imate grupu timova koja se bori za prvo mesto. Uvek smo tu bili mi i Krasnodar, plus klubovi iz Moskve. Skoro da je isto i sada i ne vidim što bi bilo drugačije. Timovi u ligi su izjednačeni, tako da svake godine gledamo ovu priču. Da, možda imamo previše poraza, ali tu je i dosta pobeda. U poslednje vreme smo akumulirali dosta bodova. Radićemo na tome da igramo bolje i da primamo manje golova", obećao je Semak.

On kaže da je uveren da njegov tim može da ostvari dobar rezultat na terenu protivnika.

"U dobroj smo formi. Dobili smo prošlu kup utakmicu. Imali smo slab start sezone, ali smo kasnije napredovali. Generalno, da dobra ocena prvog dela sezone je malo pokvarena na kraju, ali tek nas čeka prava borba. Najvažnije je ova dva kola odigrati dobro i otići mirno na pauzu. Od drugog dela, sve kreće iz početka", zaključio je Semak.

U poslednjih sedam mečeva u prvenstvu i Kupu Rusije, CSKA je slavio samo jednom, u tom susretu u septembru. Pre toga tri puta je bilo nerešeno i tri puta je pobedio Zenit.

RUSIJA, 16. KOLO

Subota

Rubin - Akron u toku

14.30: (2,70) CSKA Moskva (3,70) Zenit (2,40)

17.00: (1,85) Baltika (3,50) Ahmat Grozni (4,30)

Nedelja

11.00: (1,95) Orenburg (3,80) Rodina (3,50)

13.15. (2,90) Rostov (3,40) Krasnodar (2,40)

15.30: (3,70) Krilja Sovjetov (3,80) Dinamo Moskva (1,90)

17.45: (1,95) Lokomotiva (3,70) Dinamo Mahačkala (3,60)

Ponedeljak

17.30: (5,70) Fakel (4,30) Spartak Moskva (1,55)

*** kvote su podložne promenama