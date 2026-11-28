Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 12:21
"Pozivamo navijače i ljubitelje kluba da u nedelju budu uz svoj tim, da pruže podršku glasno, dostojanstveno i sportski, bez incidenata i nepotrebnih tenzija", kaže generalni sekretar Pazaraca Fikret Međedović
Kako se bliži vojevanje sa Crvenom zvezdom u 17. kolu Mozzart Bet Superlige (nedelja, 15.30 - Arena Sport Premium 1), tako snežne padavine u Novom Pazaru dobijaju na intenzitetu. Oči su uprte u hibridni tepih sportskog zdanja kraj Jošanice, koji za sada uspešno odoleva. U vrhunskom stanju konstantno ga odražava tim na čelu sa nekadašnjim prvotimcem Plavih, Enesom Međedovićem.
Tačno u podne krenula je prodaja ulaznica na biletarnici ispod zapadne tribine Gradskog stadiona, ali su kolone formirane kudikamo ranije. Punoletni pojedinac može kupiti najviše četiri ulaznice, uz obavezno očitavanje lične karte, po ceni ceni od 500 (istok) i 700 dinara (zapad - bokovi). U prostorijama kluba vrši se distribucija za centralni deo zapadnog sektora i VIP ložu, a potrebno je izdvojiti 1.000, odnosno 2.000 dinara. Crvena zvezda je ranije otkupila 400 ulaznica za svoje simpatizere, koji će biti smešteni na krajnjem istoku.
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Generalni sekretar Pazaraca Fikret Međedović od ranog jutra je na radnom mestu.
"Rivalstvo sa 'večitima' traje od našeg ulaska u elitni rang. Nema tu ništa novo. Utakmice na Gradskom stadionu zahtevaju ozbiljnu organizaciju. Angažuje se veliki broj ljudi iz svih sektora i nadležnih službi. Važno da zajedno doprinesemo da ovaj veliki sportski događaj protekne u najboljem redu", kaže Međedović za Mozzart Sport.
Zadovoljan je prvi klupski operativac kako u poslednje vreme izgleda ekipa trenera Nenada Lalatovića.
"U dobroj smo formi. Imamo priliku da to iskoristimo i uz podršku sa tribina dođemo do veoma važne pobede. Pozivamo navijače i ljubitelje kluba da u nedelju budu uz svoj tim, da pruže podršku glasno, dostojanstveno i sportski, bez incidenata i nepotrebnih tenzija".
Subotnja prodaja ulaznica trajaće do 18 časova. Ako nešto ostane za nedelju, šalter će biti otvoren u 10 časova.
"Novi Pazar je centar ovog regiona, klub sa podrškom ljudi iz čitavog Sandžaka i okoline. Pokažimo još jednom koliko volimo svoj klub i grad. Neka naš fokus budu fudbal, navijanje i podrška igračima. Neka Gradski stadion bude mesto prave fudbalske atmosfere, ponosa i sportskog rivalstva", završio je Fikret Međedović.
MOZZART BET SUPERLIGA, 17. KOLO
Petak
IMT - Mačva 2:1 (0:1)
/Tijendrebeogo 90+1, Sisako 90+2 - Vidakov 12/
Subota
14.00 (4.00) Radnik Surdulica (3.90) Vojvodina (1.80) MOZZART RELAX
Zemun - Radnički Kragujevac, ODLOŽENO
16.00 (1.55) Čukarički (4.30) Mladost Lučani (5.60) MOZZART RELAX
18.30 (1.42) Partizan (5.20) Radnički Niš (6.25) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30 (5.70) Novi Pazar (4.70) Crvena zvezda (1.50) MOZZART RELAX
17.00 (1.55) Železničar Pančevo (4.40) OFK Beograd Mozzart Bet (5.40) MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama