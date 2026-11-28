Kako se bliži vojevanje sa Crvenom zvezdom u 17. kolu Mozzart Bet Superlige (nedelja, 15.30 - Arena Sport Premium 1), tako snežne padavine u Novom Pazaru dobijaju na intenzitetu. Oči su uprte u hibridni tepih sportskog zdanja kraj Jošanice, koji za sada uspešno odoleva. U vrhunskom stanju konstantno ga odražava tim na čelu sa nekadašnjim prvotimcem Plavih, Enesom Međedovićem.

Tačno u podne krenula je prodaja ulaznica na biletarnici ispod zapadne tribine Gradskog stadiona, ali su kolone formirane kudikamo ranije. Punoletni pojedinac može kupiti najviše četiri ulaznice, uz obavezno očitavanje lične karte, po ceni ceni od 500 (istok) i 700 dinara (zapad - bokovi). U prostorijama kluba vrši se distribucija za centralni deo zapadnog sektora i VIP ložu, a potrebno je izdvojiti 1.000, odnosno 2.000 dinara. Crvena zvezda je ranije otkupila 400 ulaznica za svoje simpatizere, koji će biti smešteni na krajnjem istoku.