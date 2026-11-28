Pio Espozito kao Luka Toni: Biće najbolji strelac u istoriji reprezentacije
Vreme čitanja: 3min | sub. 28.11.26. | 12:14
Tako kaže čuveni italijanski napadač Kristijan Bobo Vijeri
Kako igra Frančesko Espozito, prava je milina. Popularni Pio trese mrežu u Interu, ali i u reprezentaciji Italije. Ove sezone dao je sedam golova i upisao dve asistencija na 15 odigranih utakmica za velikana iz Milana, sve to za 856 minuta provedenih na terenu. Ima sezonu iz snova za sada 21-godišnji italijanski napadač, koji u nacionalnom timu tek voli da daje golove i redovno trese mreže.
Za sada je dao deset golova na 15 utakmica za Azure, pa se već sada priča o mogućem obaranju rekorda legendarnog Điđija Rive. Čuveni fudbaler dao je 35 golova na 42 utakmice za Italiju, što je već 52 godine rekord tog nacionalnog tima i ako pitate Kristijana Boba Vijerija - inače je i on u Top 10 sa 23 pogotka - mogao bi Espozito da prestigne Rivu.
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Za sada ide u dobrom smeru jer je već na deset pogodaka i tek mu je 21 godina. Ako bude prvi napadač reprezentacije u godinama koje dolaze, a na sve to računamo i redovno igranje Lige nacija, kvalifikacija za Evropsko i Svetsko prvenstvo, pa i odlaske na kontinentalna i planetarna takmičenja, ne da nije nemoguće, nego je vrlo realno da Pio obori taj rekord. Naravno, da nastavi da daje golove redovno i da dobija šansu u samom špicu, pa to što kaže Bobo Vijeri je veoma moguće.
Uporedio ga je i sa nekadašnjim saigračem iz reprezentacije, pošto ga podseća na Luku Tonija.
"Igra veoma dobro. Uporedio bih ga sa Tonijem. Za nekoliko godina oboriće rekord Điđija Rive i postaće najbolji strelac u istoriji reprezentacije. Dobar je, želi da napreduje i igra sa veoma kvalitetnim fudbalerima. To je veoma pozitivna stvar", kaže nekadašnji italijanski napadač za tamošnji "Skaj Sport".
Kada je reč o Italiji, Vijeri je prokomentarisao početak novog poglavlja pod vođstvom Roberta Mančinija.
"Posle prve utakmice protiv Belgije rekao sam: 'Majko mila!' Zatim su tri utakmice protiv Turske i Francuske bile veoma važne, pre poraza od Belgije, koja je odlična reprezentacija. Sada će biti teško pobediti Italiju, nije više tako lako kao ranije. Mančini unosi mnogo mira i daje vremena mladim igračima, u tome je oduvek bio dobar. To je bio odličan izbor. Italiju vidim veoma motivisanu".
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Lacio je trenutno u odličnoj poziciji, mada Inter mu je favorit za Skudeto.
"Igraju neverovatno, a bila im je potrebna mirnoća. Gatuzo im daje energiju, stalno govori o ekipi. Pored toga, imaju samo jednu utakmicu nedeljno. Odmah su ispali iz Kupa Italije protiv Mantove, pa mogu da se pripremaju samo za mečeve u Seriji A i nemaju šta da izgube. Za titulu, ja kažem Inter. Ali može svašta da se dogodi".
Donjel Malen isto je dobio pohvale, sa malom zadrškom.
"Stalno napada prostor iza leđa odbrane, Gasperini je napravio dobar izbor. Može da postigne između 25 i 30 golova u prvenstvu, ali Lautaro je ipak kompletniji fudbaler", zaključio je.
SERIJA A – 13. KOLO
Petak
Venecija - Bolonja 0:0
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Nedelja
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