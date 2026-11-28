Kako igra Frančesko Espozito, prava je milina. Popularni Pio trese mrežu u Interu, ali i u reprezentaciji Italije. Ove sezone dao je sedam golova i upisao dve asistencija na 15 odigranih utakmica za velikana iz Milana, sve to za 856 minuta provedenih na terenu. Ima sezonu iz snova za sada 21-godišnji italijanski napadač, koji u nacionalnom timu tek voli da daje golove i redovno trese mreže.

Za sada je dao deset golova na 15 utakmica za Azure, pa se već sada priča o mogućem obaranju rekorda legendarnog Điđija Rive. Čuveni fudbaler dao je 35 golova na 42 utakmice za Italiju, što je već 52 godine rekord tog nacionalnog tima i ako pitate Kristijana Boba Vijerija - inače je i on u Top 10 sa 23 pogotka - mogao bi Espozito da prestigne Rivu.