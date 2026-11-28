Raspucana mašinerija iz Ajndhovena juri Ajaksov rekord star 54 godine
Vreme čitanja: 2min | sub. 28.11.26. | 12:49
PSV je postigao 16 golova na tri poslednja meča u Erediviziji, a na 12 vezanih duela je davao makar po pogodak u prvih 30 minuta. Tim Petera Boša trebalo bi da ima lak posao protiv Go Ahed Iglsa (18.45)
Štucao je PSV na početku sezone, ali polako stvari dolaze na svoje, bar kada je reč o Erediviziji. Fajenord se raspao, pre toga i AZ Alkmar, pa Ajaks verovatno ostaje jedini takmac za titulu trostrukom uzastopnom holandskom šampionu.
Nisu Filipsovci ni ove sezone konkurentni u Ligi šampiona, mada mogu da budu bolji od prošle, kada nisu izborili mesto među 24 ekipe i prvu nokaut rundu. Poraz od Reala u Madridu (1:5) pre tri dana pokazao je da tim Petera Boša nema šta da traži protiv evropskih „ala”.
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Na poslednje tri utakmice u Erediviziji, čak 16 golova na kontu PSV-a. Lako postiže pogotke ekipa iz Ajndhovena u poslednje vreme. U prethodnih 12 utakmica, PSV je davao makar po gol u prvih 30 minuta. Rekord drži Ajaks, koji je predvodio legendarni Johan Krojf iz sezone 1972/1973, kada je tresao mreže u prvih pola sata na 17 prvenstvenih utakmica. Mogao bi šampion Holandije da napadne ovaj rekord.
18.45: (1,22) PSV (7,00) Go Ahed Igls (10,5)
Pod komandom Petera Boša je PSV već davao bar po četiri gola na četiri vezane utakmice, a to bi mogao da ponovi večeras (18.45) protiv Go Aheda Iglsa na svom terenu u 14. kolu šampionata Holandije.
I u ovoj kategoriji Ajaks drži rekord sa pet uzastopnih utakmica sa bar četiri postignuta gola u Erediviziji. Tada je na klupi Kopljanika 2019. godine sedeo Erik ten Hag. U startnu postavu šampiona Holandije se ustalio i srpski reprezentativac Filip Kostić, koji je prošle nedelje u Najmehenu protiv NEC-a postigao prvenac u crveno-belom dresu.
Na šest vezanih utakmica ovih timova je dolazilo bar tri gola. Kvota u Mozzartu da će i ovog puta da bude makar tri pogotka je 1,20, a na GG3+ je 1,68.
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EREDIVZIJA – 14. KOLO
Petak
Groningen – Vilem drugi 1:1 (0:1)
/Van Bergen 90+3 - Tvit 39/
Subota
16.30: (2,15) Ekscelzior (3,70) Telstar (3,10)
18.45: (1,22) PSV (7,00) Go Ahed Igls (10,5)
21.00: (1,90) Kambur (4,20) Sparta (3,40)
Nedelja
12.15: (2,70) ADO Den Hag (3,70) Utreht (2,40)
14.30: (3,30) Fortuna Sitard (3,90) Herenven (2,00)
14.30: (2,40) Fajenord (3,80) Ajaks (2,60)
16.45: (4,70) Zvole (4,50) AZ Alkmar (1,60)
20.00: (3,60) NEC Najmehen (4,20) Tvente (1,85)
***kvote su podložne promenama