Na poslednje tri utakmice u Erediviziji, čak 16 golova na kontu PSV-a. Lako postiže pogotke ekipa iz Ajndhovena u poslednje vreme. U prethodnih 12 utakmica, PSV je davao makar po gol u prvih 30 minuta. Rekord drži Ajaks, koji je predvodio legendarni Johan Krojf iz sezone 1972/1973, kada je tresao mreže u prvih pola sata na 17 prvenstvenih utakmica. Mogao bi šampion Holandije da napadne ovaj rekord.

18.45: (1,22) PSV (7,00) Go Ahed Igls (10,5)

Pod komandom Petera Boša je PSV već davao bar po četiri gola na četiri vezane utakmice, a to bi mogao da ponovi večeras (18.45) protiv Go Aheda Iglsa na svom terenu u 14. kolu šampionata Holandije.

I u ovoj kategoriji Ajaks drži rekord sa pet uzastopnih utakmica sa bar četiri postignuta gola u Erediviziji. Tada je na klupi Kopljanika 2019. godine sedeo Erik ten Hag. U startnu postavu šampiona Holandije se ustalio i srpski reprezentativac Filip Kostić, koji je prošle nedelje u Najmehenu protiv NEC-a postigao prvenac u crveno-belom dresu.

Na šest vezanih utakmica ovih timova je dolazilo bar tri gola. Kvota u Mozzartu da će i ovog puta da bude makar tri pogotka je 1,20, a na GG3+ je 1,68.

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EREDIVZIJA – 14. KOLO

Petak

Groningen – Vilem drugi 1:1 (0:1)

/Van Bergen 90+3 - Tvit 39/

Subota

16.30: (2,15) Ekscelzior (3,70) Telstar (3,10)

18.45: (1,22) PSV (7,00) Go Ahed Igls (10,5)

21.00: (1,90) Kambur (4,20) Sparta (3,40)

Nedelja

12.15: (2,70) ADO Den Hag (3,70) Utreht (2,40)

14.30: (3,30) Fortuna Sitard (3,90) Herenven (2,00)

14.30: (2,40) Fajenord (3,80) Ajaks (2,60)

16.45: (4,70) Zvole (4,50) AZ Alkmar (1,60)

20.00: (3,60) NEC Najmehen (4,20) Tvente (1,85)

***kvote su podložne promenama