Prvi subotnji meč 17. kola Mozzart Bet Superlige trebalo je da bude Zemun – Radnički Kragujevac, ali je zbog snega koji je pokrio teren u Ubu odložen za ponedeljak.

A, novitet od danas je što se ni u ponedeljak neće igrati na Ubu. S obzirom na to da teren još nije očišćen, da je još pod snegom, odlučeno je da se potraži nova lokacija. I na kraju je dogovoreno da će se utakmica Zemun – Radnički Kragujevac igrati od 14.00 na stadionu Čukaričkog.