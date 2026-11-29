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Ub još pod snegom, Zemun i Radnički na Banovom brdu
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Vreme čitanja: 1min | ned. 29.11.26. | 12:49
Utakmica će se igrati na stadionu Čukaričkog
Prvi subotnji meč 17. kola Mozzart Bet Superlige trebalo je da bude Zemun – Radnički Kragujevac, ali je zbog snega koji je pokrio teren u Ubu odložen za ponedeljak.
A, novitet od danas je što se ni u ponedeljak neće igrati na Ubu. S obzirom na to da teren još nije očišćen, da je još pod snegom, odlučeno je da se potraži nova lokacija. I na kraju je dogovoreno da će se utakmica Zemun – Radnički Kragujevac igrati od 14.00 na stadionu Čukaričkog.
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Teren Brđana je u dobrom stanju, iako je u subotu odigrana utakmica Čukarički – Mladost (3:1), pa će poslednji meč 17. kola prvenstva biti odigran tamo.
Isti timovi su pre samo desetak dana igrali meč šesnaestine finala Kupa Srbije, u kojem je Zemun bio bolji i prošao dalje pobedom od 1:0.
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