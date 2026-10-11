Betisu stvarno treba veći stadion: Vratio se Isko i zapalio Kartuhu (VIDEO)

Verovatno i neće, jer sam je sebi digao standard, ali kad je Isko raspoložen malo je timova koji mogu da ga zaustave. Osasuna svakako nije među njima, iako je imala svojih pet minuta, bukvalno pet minuta, kada je preko Anta Budimira – još jednog fudbalskog veteran ogromnog znanja – i Raula Garsija dobrano zabrinula 65.484 ljudi na Kartuhi, Betisovom bunjištu dok se njegov “Benito Viljamarin” stadion rekonstruiše.

No, tih 5.568 navijača više no što je ikad moglo da ih bude – jer na “Viljamarinu” je rekord po poseti bio 59.915, pošto kapacitet nije dozvoljavao mnogo više – vratiće se opet na Kartuhu, jer sa Betisom nikada nije dosadno. Krenuli su silovito, poveli sa 3:0, onda nestali u periodu od 51. do 56. minuta, na kraju ipak pečatirali ostanak bodova u Sevilji.

Isko je bio strelac prvog gola sa penala koji je skrivio Rikelme istovremenim faulom i igranjem rukom, zatim i četvrtog kada je bio najprisebniji u gužvi u Osasuninom kaznenom prostoru. On je takođe poslao pas ka Dijegu Ljorenteu za 3:1 – mada je tu Budimir bio baš nesrećan, pošto je prilikom ispucavanja pogodio protivničkog napadača i lopta se obila o mrežu gostiju – samo kod drugog gola Betisa nije učestvovao. Ali je svakako postigao prvi gol posle pet meseci, dva pardon, upisao i prvu asistenciju nakon 11 meseci.

Dok je bio na terenu jedino se nije mešao u taj drugi pogodak Betisa, tu je Kućo Ernandez na trenutak mangupski zastao, tek da propusti jednog Osasuninog fudbalera pre no što je poslao fatalnu loptu ka Ebdeu Azalzuliju.

Osasuna se tu nije predala, mada objektivno nema za čim da žali. Bila je potpuno nadigrana i mogla je još ranije da položi oružje. Nema tu nikakve sramote, Betis nije izgubio na poslednjih 14 utakmica na Kartuhi, tamo je uostalom pao i taj Real.

Sad nek se spremi Porto, pobedom nad Lilom (3:2) u prvom kolu Betis je već najavio da neće statirati ni u ovoj sezoni Lige šampiona. A, kako igra na startu La Lige pravo bi čudo bilo da ga u evropskoj eliti ne vidimo i sledeće godine. U poslednjih šest sezona uvek su bili plasirani između petog i šestog mesta, ali čini nam se – vreme je za iskorak i skok među prva četiri, ako ne baš negde između njih.

Verdiblankosi dakle imaju puno razloga da se raduju budućnosti. U prilog tome i peti pogodak, potpisao ga je 19-godišnji Hose Antonio Morante, na svom debiju pred domaćim navijačima. Višnjica na tortu.