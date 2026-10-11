Betisu stvarno treba veći stadion: Vratio se Isko i zapalio Kartuhu (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | ned. 11.10.26. | 20:35
S Verdiblankosima nikad nije dosadno
Ima, evo, već 11 godina kako se vratio u Primeru i čini nam se da nikada u ovom veku nije bio jači, a možda ni – simpatičniji. Jer sa Verdiblankosima nikada nije dosadno što se potvrdilo i u večerašnjem okršaju sa Osasunom u kome je Isko podsetio fudbalski svet kakav je majstor s loptom i režirao pobedu od 5:2 za povratak na treće mesto na tabeli Primere.
Bodovno su poravnati s drugoplasiranim Atletikom, ispred giganta kakav je Real, a nadahnuti čarolijama 34-godišnjeg Iska za koga su mnogi mislili da je gotov nakon što je zbog dve teške povrede prošle sezone odigrao svega 237. minuta. A prva od te dve, bila je drugi lom fibule u protekle dve sezone i bilo je osnova za razmišljanje o tome da li će on biti igrač kakav je nekad bio.
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Verovatno i neće, jer sam je sebi digao standard, ali kad je Isko raspoložen malo je timova koji mogu da ga zaustave. Osasuna svakako nije među njima, iako je imala svojih pet minuta, bukvalno pet minuta, kada je preko Anta Budimira – još jednog fudbalskog veteran ogromnog znanja – i Raula Garsija dobrano zabrinula 65.484 ljudi na Kartuhi, Betisovom bunjištu dok se njegov “Benito Viljamarin” stadion rekonstruiše.
No, tih 5.568 navijača više no što je ikad moglo da ih bude – jer na “Viljamarinu” je rekord po poseti bio 59.915, pošto kapacitet nije dozvoljavao mnogo više – vratiće se opet na Kartuhu, jer sa Betisom nikada nije dosadno. Krenuli su silovito, poveli sa 3:0, onda nestali u periodu od 51. do 56. minuta, na kraju ipak pečatirali ostanak bodova u Sevilji.
Isko je bio strelac prvog gola sa penala koji je skrivio Rikelme istovremenim faulom i igranjem rukom, zatim i četvrtog kada je bio najprisebniji u gužvi u Osasuninom kaznenom prostoru. On je takođe poslao pas ka Dijegu Ljorenteu za 3:1 – mada je tu Budimir bio baš nesrećan, pošto je prilikom ispucavanja pogodio protivničkog napadača i lopta se obila o mrežu gostiju – samo kod drugog gola Betisa nije učestvovao. Ali je svakako postigao prvi gol posle pet meseci, dva pardon, upisao i prvu asistenciju nakon 11 meseci.
Dok je bio na terenu jedino se nije mešao u taj drugi pogodak Betisa, tu je Kućo Ernandez na trenutak mangupski zastao, tek da propusti jednog Osasuninog fudbalera pre no što je poslao fatalnu loptu ka Ebdeu Azalzuliju.
Osasuna se tu nije predala, mada objektivno nema za čim da žali. Bila je potpuno nadigrana i mogla je još ranije da položi oružje. Nema tu nikakve sramote, Betis nije izgubio na poslednjih 14 utakmica na Kartuhi, tamo je uostalom pao i taj Real.
Sad nek se spremi Porto, pobedom nad Lilom (3:2) u prvom kolu Betis je već najavio da neće statirati ni u ovoj sezoni Lige šampiona. A, kako igra na startu La Lige pravo bi čudo bilo da ga u evropskoj eliti ne vidimo i sledeće godine. U poslednjih šest sezona uvek su bili plasirani između petog i šestog mesta, ali čini nam se – vreme je za iskorak i skok među prva četiri, ako ne baš negde između njih.
Verdiblankosi dakle imaju puno razloga da se raduju budućnosti. U prilog tome i peti pogodak, potpisao ga je 19-godišnji Hose Antonio Morante, na svom debiju pred domaćim navijačima. Višnjica na tortu.
PRIMERA – 8. KOLO
Petak
Malaga - Espanjol 1:1 (0:1)
/Ninjo 90+1 - Saragosa 13/
Subota
Rajo Valjekano - Atletik Bilbao (PREKINUTO)
Alaves - Atletiko Madrid 1:2 (1:1)
/Boje 45+6 - Grimaldo 33, Romero 87/
Barselona - Hetafe 3:0 (2:0)
/Gordon 2, Žezus 30, Kunde 73/
Real Madrid - Viljareal 1:0 (0:0)
/Diomande 62/
Nedelja
Elče - Selta 0:0
Real Sosijedad - Deportivo 3:2 (2:0)
/Martin 29, Zakarijan 34, Gedes 54 - Sorijano 61, Ernandez 69/
Betis – Osasuna 5:2 (3:0)
/Isko 10pen, 67, Ezalzuli 31, Ljorente 42 – Budimir 51, Garsija 56/
21.00: (2,30) Rasing Santander (3,50) Valensija (3,00) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,75) Levante (3,20) Sevilja (2,65) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama