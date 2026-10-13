Bez Paredesa u bitku za finale: Bombonjera čeka prvi korak, Vasko vreba šansu iz senke

Problem je, međutim, stigao u najgorem mogućem trenutku. Leandro Paredes, kapiten, lider i čovek zadužen za ritam igre, povredio se u prvenstvenom remiju 2:2 protiv Instituta iz Kordobe. Istegnuće mišića odvojilo ga je od oba polufinalna susreta, pa će Boka morati da se snađe bez fudbalera čiji se značaj ne meri samo pasovima i kontrolom sredine terena, već i autoritetom koji donosi u najtežim utakmicama.

02.30: (1,90) Boka Juniors (3,35) Vasko da Gama (4,40)

Ko će preuzeti njegovu ulogu? U ovom trenutku, najbliži startnoj postavi je Karlos Palasios, koji je u poslednje vreme podigao nivo igre i zadobio poverenje stručnog štaba. Ipak, Vilijams Alarkon ostaje ozbiljna alternativa, a odluka između njega i Sebastijana Vilje mogla bi da odredi i taktički izgled domaćina. Ukoliko Vilja bude u početnoj postavi, Boka bi trebalo da zadrži formaciju 4-2-3-1, kakvu je koristila protiv Instituta. Ako, pak, Alarkon dobije prednost, argentinski tim mogao bi da pređe na sistem 4-3-1-2, sa Palasiosom u ulozi ofanzivnog veziste, između veznog reda i napada.

U poslednjoj liniji ne očekuju se promene, dok bi srce veznog reda trebalo da čine Milton Delgado i Santjago Askasibar. Po bokovima će, kao i obično, pretnju predstavljati Leonel Flores, od kojeg se očekuje da prodorima i individualnim kvalitetom razbije protivničku organizaciju. Najistureniji će biti Migel Merentiel, koji u polufinale ulazi ohrabren golom za konačnih 2:2 protiv Instituta. Njegov zadatak biće da iskoristi svaki prostor koji mu se ukaže, jer u ovakvim utakmicama jedna lopta često vredi više od deset dobrih napada.

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Sa druge strane, Vasko da Gama u polufinale nije stigao prečicom. Brazilci su takmičenje započeli u grupnoj fazi Sudamerikane, u kojoj su u grupi G osvojili drugo mesto sa deset bodova, uz tri pobede, remi i dva poraza. U nokaut fazi eliminisali su paragvajsku Olimpiju, a zatim i Independijente Medeljin, čime su dokazali da umeju da prežive i utakmice u kojima pritisak postaje jednako važan kao fudbalski kvalitet.

Ipak, Vasko na Bombonjeru ne dolazi u idealnom trenutku kada je reč o domaćem prvenstvu. U Brazilirau zauzima 14. mesto, sa svega tri boda više od zone ispadanja, pa je jasno da se klub nalazi između dva fronta na kojima nema mnogo prostora za opuštanje. U njegovom sastavu nalaze se i Argentinci Alan Leskano, Santjago Sosa i Klaudio Spineli, dok Fakundo Kolidio neće moći da pomogne ekipi u ovom dvomeču. Napadač je već nastupao u takmičenju za River Plejt, zbog čega nema pravo da brani boje novog kluba u ovoj fazi.

Revanš je zakazan za utorak, 20. oktobar, takođe od 02.30, ali još nije izvesno na kom će stadionu Vasko ugostiti Boku. Sao Žanuario ne ispunjava minimalne kapacitetske uslove koje zahteva KONMEBOL, pa je kao alternativa u opticaju Marakana. Ipak, korišćenje čuvenog stadiona i dalje je predmet pravnog spora, što dodatno komplikuje pripreme brazilskog kluba za odlučujućih 90 minuta.

Ipak, pre nego što počne da razmišlja o revanšu, Boka mora da odgovori na najvažnije pitanje: može li bez Paredesa da sačuva kontrolu, nametne svoj ritam i iskoristi prednost domaćeg terena? Sedamnaest utakmica bez poraza govori u prilog Argentincima, ali polufinale je sasvim druga priča. Na Bombonjeri se ne igra samo za rezultat, već i za pravo da se san o trofeju nastavi. A da bi se stiglo do finala, Boka će prvo morati da pokaže da njena snaga ne zavisi samo od jednog čoveka.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

KOPA SUDAMERIKANA, PLEJ OF (POLUFINALE)

Sreda

02.30: (1,90) Boka Juniors (3,35) Vasko da Gama (4,40)

23.55: (1,38) Atletiko Mineiro (4,30) Montevideo Siti (8.00)

*** kvote su podložne promenama