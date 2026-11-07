Biće bure: VAR soba poštedela Lids, pa Okafor vratio Totenhem u "crveno"

Iako je domaćin zaslužio tri boda u ovom meču za veću želju i upornost od rivala, posebno u drugom poluvremenu, pitanje je kako bi se utakmica odvijala i kojim rezultatom završila da je u 35. minutu isključen Džejden Bogl . Izuzetno neoprezno i bespotrebno, na sredini terena bez ikakve opasnosti od kontranapada, desni bek Lidsa nagazio je na zglob Matijsa Tela. Očekivalo se da će dobiti crveni karton, međutim, posle poduže provere u VAR sobi, sudija Džon Bruks dobio je informaciju da nastavi utakmicu kao da se ništa nije desilo. Nije bilo čak ni žutog kartona za Bogla, iako je Tel bio vidno povređen i ubrzo morao da bude zamenjen.

Malo, baš malo sadržaja priredili su akteri utakmice u prvom poluvremenu, pa je pomenuta situacija bila i najzanimljivija do pauze. Lids je bolje počeo, imao uvodnu inicijativu, ali je Totenhem bio konkretniji pred golom rivala i kreirao više šansi koje su mirisale na pogodak. Nijedna, ipak, nije bila iz kategorije stopostotnih.

Domaćini su se iz svlačinice vratili s mnogo boljom energijom, pa je drugi deo počeo šansom za Lids. Videli smo glavomet u kaznenom prostoru Totenhema na centaršut iz kornera, ali je prvi šut bio blokiran, drugi neprecizan, pa su gosti uspeli da ostanu neokrnjeni.

Ubrzo je usledila i najbolja priliku za gol u prvih sat vremena. Ao Tanaka je imao zicer koji mu je omogućio Dominik Kalvert-Luin, ali se obrukao udarcem preko gola iz srca kaznenog. Nikoga od Lidsovih igrača nije bilo oko njega. Uzvratio je Konor Galager oštrim udarcem sa distance, svega nekoliko centimetara prozujala je lopta pored stative Lidsovog gola.

I onda, desetak minuta pred kraj, pad koncentracije Totenhemovih defanzivaca, lopta je došla do Okafora, a on znao to da iskoristi. U nadoknadi je Džejms Traford sjajnom paradom na šut Van Heckea sačuvao Lidsu pobedu u ovom meču. Za skok Farkeovog tima na osmo mesto.

Totnehem je ostao deseti, sa dva boda manje od današnjeg rivala i gorkim ukusom posle reakcije VAR sobe iz prvog poluvremena. Žaliće se verovatno iz londonskog tima, ali mnogo puta dosad engleske sudije pokazale su da imaju čudne aršine kada je u pitanju gledanje snimaka spornih situacija.