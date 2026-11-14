Rezzime dana (subota): Portugalija bez Ronalda, to ne izgleda dobro

ZAOKRUŽENO

NORVEŠKA – VELS (tip 1, kvota 1,28) – rezultati 3:1 MOZZART RELAX

Norveška je konačno stavila tačku na crnu seriju od tri uzastopna poraza u Ligi nacija (dva od Portugala i jedan od Velsa) i uhvatila poslednji voz za eventualni plasman u četvrt-finale A divizije. Da bi se tamo i našli, biće im neophodan trijumf u utorak uveče, u direktnom duelu sa komšijama Dancima, s kojima trenutno dele drugo mesto na tabeli sa šest bodova (Danci tek treba da odigraju večerašnji duel s Portugalcima).

Opširnije OVDE

AUSTRIJA – REPUBLIKA IRSKA (tip 1, kvota 1,57) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Ovog puta fudbalska reprezentacija Austrije neće morati da strepi od susreta sa Srbijom u baražu za A diviziju Lige nacija. Nepune dve godine pošto su izgubili od Orlova u doigravanju izborili su direktnu promociju u elitni rang. Overili su je kolo pre kraja, pošto su pobedom nad Republikom Irskom u Lincu sa 1:0 (0:0) osigurali prvo mesto u grupi 3. Znali su izabranici Ralfa Rangnika da im pobeda garantuje promociju, jer prethodno je u ranijem termunu takozvana ekipa Kosova remizirala sa Izraelom (0:0). Od prvog minuta su Austrijanci jurnuli po pobedu, Irci nisu znali gde se nalaze i bilo je samo pitanje momenta kada će se raspasti.

Opširnije OVDE



ŠVEDSKA – BOSNA I HERCEGOVINA (tip 1, kvota 1,43) – početak 20.45 MOZZART RELAX

Prvi poraz doživela je Bosna i Hercegovina u ovogodišnjem izdanju Lige nacija, izgubila šansu da kao prva prođe kroz cilj u Grupi 4 B divizije Lige nacija, što bi značilo direktan plasman u viši rang, međutim zahvaljujući porazu Poljske u Bukureštu (1:2), Zmajevi su zadržali šansu da se po treći put plasiraju među najbolje evropske selekcije u ovom takmičenju. Ono što je možda još važnije za selekciju Sergeja Barbareza jeste slika iz drugog dela meča - nisu gosti dozvolili da budu poniženi, pokazali su karakter (kako se to obično kaže), uspeli su da se podignu, da potpuno vaskrsnu, i ne samo da su spasli dostojanstvo, nego im je malo falilo da izbore remi. I za to to mora kapa dole.



Opširnije OVDE

ALŽIR - TOGO (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 1:0

Alžir je u prošlom kolu neočekivano remizirao sa Burundijem, pa je morao da se vadi večeras u okršaju sa Togom. Nije ovo bilo lepo za oko, ali učinkovito za Alžir. Domaćin je želeo tri boda i to je dobio. Minimalac dovoljan za trijumf delo je Ramija Bensebainija.

ALMERE - HELMOND (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 6:1



Heraklis je već dovoljno odmakao Almereu, pa tako Crne ovde nemaju više prava na kiks, ukoliko hoće da se bore za sam vrh drugog ranga holandskog fudbala. Večeras je snagu Almerea osetio Helmond koji je morao čak šest puta da vadi loptu iz mreže.

SEVRNA IRSKA - UKRAJINA (tip 1, kvota 2,65) - rezultat 1:0

Svedoci smo nekoliko inspirativnih priča u Ligi nacija ove godine, ali nijedna nije lepša od one koju piše Severna Irska. Ostrvska nacija predvođena Majklom O'Nilom našla se u predvorju elitnog društva pošto je večeras u Belfastu režirala još jedno iznenađenje. Ako se trijumf nad Ukrajinom posle svega viđenog u prethodnom 'prozoru' može nazvati iznenađenjem... Kako bilo, Severna Irska je ponovo obradovala naciju i još jednom minimalnom pobedom (1:0) došla na korak do A divizije Lige nacija! Mađarska ju je u ranijem terminu danas preskočila pošto je savladala Gruziju, ali je samo na kratko bila na vrhu. Zeleno-bela armija izvršila je kontraudar i vratila se na vrh pred poslednje kolo Grupe A u kojem je čeka baš gostovanje u Budimpešti.



Opširnije OVDE

PRECRTANO



VVV VENLO - AJNDHOVEN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:2

Venlo igrla vrlo dobro ove sezone, čak i kao jedan od kandidata za povratak u viši rang, ali je večeras doživeo neprijatno iznenađenej na svom terenu. Ajndhoven, tim koji se nalazi gotovo na začelju drugog ranga holandskog fudbala, nadigrao je Venlo i to golom u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

TZV. KOSOVO – IZRAEL (tip 1, kvota 1,72) – rezultat 0:0

Mnogo se pričalo o ovoj utakmici i pre samog meča, mahom zbog vansportskih stvari, a na kraju jedno veliko ništa. Nije bilo golova, niti preterano uzbuđenja, pa je tako podela bodova i to bez golova najpravedniji scenario.

MAJORKA - KORDOBA (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 3:3

Ako ovako nastavi, neće Marjoka naredne sezone gledati ponovo Primeru. Utakmica protiv Kordobe bila je raj za oči za neutralne navijače, ali za one kojima je crvena boja na srcu, goleada i bod ne znače ništa. Zaparvo, gosti mogu više da žale za pobedom jer su imali prednost - 0:2, ali je Majorka u četvrtom minutu nadoknadu stigla do remija i boda.

PORTUGALIJA – DANSKA (tip 1, kvota 1,57) – rezultat 1:4 MOZZART RELAX

Godinama se senka Kristijana Ronalda i njegovog ega nadvijala nad fudbalskom reprezentacijom Portugala, sputavajući tako sastav prepun odličnih igrača da iskaže svoj puni potencijal i osvoji mnogo više trofeja od onog sad već davnog Evropskog prvenstva i poslednjeg pehara Lige nacija. Jedan od najboljih fudbalera svih vremena sve manje je u poznim igračkim godinama doprinosio na terenu, a sve više gušio ostatak tima. Umesto da Vitinja, Pedro Neto, Žoao Neveš, Bruno Fernandes, Bernardo Silva i ostali majstori plešu po terenu i melju protivnike, prilagođavali su se ostarelom asu koji više nije bio ni blizu nekadašnjeg nivoa.

Opširnije OVDE