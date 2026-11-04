Bio si superzvezda, ali si loš trener: Jaja Ture pod baražnom paljbom kritičara

Ligi šampiona svakako nije dorastao. Ako je debakl protiv Pari Sen Žermena (1:6) mogao da se očekuje morao je Slovan bar nešto da prikaže protiv Štutgarta (0:3), Rome (0:4) ili sada LASK-a. Ni u jednoj od tih utakmica nije bio konkurentan i tako je postao rekorder sa čak 14 uzastopnih poraza u Ligi šampiona. Oborio je neslavni rekord Olimpika iz Marselja koji je redom gubio sve mečeve u elitnom evropskom takmičenju od 2012. do 2020. Nakupilo ih se 13.

Očigledno toliko da je Vimer udario i po upravi optuživši je da je uradila loš posao u prelaznom roku i da je Slovan sada slabiji nego prošle sezone.

Posebno je Vimeru zasmetao taj kombinovani sastav, sklepan pod izgovorom da su neki igrači morali da odmore pred prvenstveni okršaj sa fenjerašem Trenčinom?! “ Četvorica standardnih prvotimaca su nam sedela na klupi. Iz nekog razloga je akcenat na domaćem prvenstvu, jer smo trenutni drugi, ali samo četiri boda iza vodećeg tima. Ne razumem takve rotacije, posebno ne zbog toga što nam sada sledi reprezentativna pauza. Plasiramo se u Ligu šampiona, a onda dođemo u Linc i ni ne pokušamo da igramo. Izuzetno frustrirajuće ”.

Kevin Vimer je tako otvoreno zamerio šefu što je promenio formaciju i protiv LASK-a zaigrao sa trojicom štoper – sve da bi učvrstio odbranu što očigledno nije uspelo – a na klupi ostavio trojicu startera kakvi su Peter Pokorni , Kenan Bajrić ili Tigran Barseđan . “ Danas smo prvi put probali da igramo sa petoricom pozadi, nikada to nismo ni uvežbavali. Ogroman rizik ”, počeo je Vimer , jedan od te trojice štopera, među kojima je bio i Svetozar Marković .

Slovan je poslednju pobedu u Ligi šampiona ostvario još septembra 1992. kada je savladao Ferencvaroš pre no što ga je s dve pobede nije eliminisao Milan. Onda ga 32 godine nije bilo na velikoj sceni, da bi u sezoni 2024/2025 izgubio svih osam utakmica.

Sam Ture je postao prvi trener koji je svaku od svoje prve četiri utakmice u Ligi šampiona izgubio sa minimum tri gola razlike. I naravno da je sada pod baražnom paljbom. Koju je pojalačala i nimalo prijateljska izjava trenera LASK-a Ditmara Kihbauera.

“Bili smo svesni da Slovan ima ogromne probleme u defanzivi i, moramo da budemo iskreni, nije ni sada bilo drugačije. Brzina naših igrača je bila najgore oružje protiv rivala koji ne zna da se brani… Moglo je da bude i ubedljivije od 4:0. Razlika u kvalitetu je bila ogromna”.

Slovan je inače prvi i treći gol primio posle prekida, drugi iz slobodnog udarca sa ivice kaznenog prostora, i sve je bilo gotovo već u prvom poluvremenu.

“Nemamo šta više da se iznenađujemo. Tri standardne situacije, a ti primiš tri gola. Katastrofalna odbrana… Šest ili sedam dugih lopti je prošlo iza leđa odbrani. Gubili su dueli, nikakvo samopouzdanje, nikakve tranzicije… Kapa dole Tureu za igračku karijeru, bio je superzvezda, ali kao trener, čak ni u prvenstvu, ne vuče prave poteze. Samo menja igrače i čeka da se nešto desi na individualni kvalitet. To je možda dovoljno za državni šampionat, svakako nije za Ligu šampiona”, kritikovao je posle meča nekadašnji reprezentativac Marek Sapara.

A, da Tureu preti opasnost da u potpunosti izgubi svlačionicu dokazuje i to što je ukrajinski zadnji vezni Danilo Ignjatenko izbačen iz tima zbog nediscipline. Mada niko ne zna tačno zbog čega…

“Ponašanje igrača je bilo neprihvatljivo, a mi moramo da budemo profesionalci. Plaćeni smo za to, a kad smo plaćeni onda moramo da radimo i poštujemo i saigrače i navijače i ceo klub. U suprotnom, nemamo pavo okruženje, a to košta. I ja sam kao igrač grešio, ali to su bile sitne stvari, imao sam recimo dva kilograma viška, kažem otvoreno. Zbog toga nisam igrao tri meseca… Igrač uvek mora da bude primer, a sigurno bi se požalio klubu da mu na kraju meseca na računu zafali samo koji evro. Ali pošto te plaćamo kako treba, moraš da treniraš kako treba, da budeš spreman i poštuješ saigrače”.

Ovde je Ture svakako u pravu. Problem je samo što po svemu sudeći nije bio u pravu kada je birao tim i taktiku. I veliko je pitanje koliko će ga još tolerisati u Bratislavi.

LIGA ŠAMPIONA, 4. KOLO

Utorak

Galatasaraj - Štutgart 2:0 (2:0)

/Batrakov 12, 15/

Šahtjor Donjeck - Sporting Lisabon 0:1 (0:0)

/Dumbija 59/

Atletiko Madrid - Bajern 0:2 (0:0)

/Karl 54, Lajmer 74/

Barselona - Aston Vila 3:0 (1:0)

/Jamal 7, Rafinja 52, 64/

Bode Glimt - Lil 0:0

Fajenord - Inter 0:3 (0:2)

/Bisek 8, Espozito 34, Zjelinski 54/

Viljareal - Pari Sen Žermen 0:6 (0:4)

/Neveš 9, Due 12, Majulu 13, Ruiz 17, 50, Boli 78/

Mančester junajted - Roma 3:2 (0:2)

/Bruno Fernandeš 58p, Kunja 83, 86 - Soule 11, Malenp/

LASK - Slovan Bratislava 4:0 (3:0)

/Jorgensen 19, 37, Ljubičić 44, Adeniran 48/

Sreda

18.45: (13,0) AEK (8,00) Real Madrid (1,20) MOZZART RELAX

18.45: (6,00) Fenerbahče (5,70) Liverpul (1,43)

21.00: (1,68) Borusija Dortmund (4,20) Betis (4,40)

21.00: (1,90) Porto (3,80) Napoli (3,70)

21.00: (3,40) Lans (4,30) Komo (1,95) MOZZART RELAX

21.00: (1,93) PSV (4,30) Klub Briž (3,30)

21.00: (4,90) Lajpcig (5,40) Mančester Siti (1,55)

21.00: (1,40) Viking (5,10) Sabah (6,50) MOZZART RELAX

21.00: (12,0) Slavija Prag (6,00) Arsenal (1,22) MOZZART RELAX

*** kvote su podložne promenama