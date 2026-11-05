Birmančević u sjajnoj formi stiže na San Siro

Prvo kolo Lige Evrope sa Seltikom (3:1) je presedeo na klupi, a prvi put je starter u zeleno-belom dresu bio baš u 2. kolu protiv Viktorije Plzenj (2:1). Bio je 28-godišnji Šapčanin tajno oružje trenera Balaša Borbelija, i to vrlo uspešno. Najpre je u 49. minutu asistirao Kristoferu Zakarijasenu za vodeći gol, a zatim je u 81. minutu iznudio jedanaesterac, koji je Zakarijasen pretvorio u 2:0.

Odmah potom je Birmančević bio starter i protiv MTK (5:0) u domačem prvenstvu, asistirao je Bamideleu Jusufu za drugi pogodak na meču, da bi potom u 2. kolu Lige Evrope protiv Torensea (4:1) iz kornera pogodio Marijana Gomeza u glavu, a on loptu prosledio u mrežu za 2:1.

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) - MOZZART RELAX

Naravno, očekuje se da će Birmančević biti starter i na San Siru, u jednoj od interesantnijih utakmica koje nas očekuju u 4. kolu drugog po kvalitetu klupskog takmičenja na Starom kontinentu. Ferencvaroš je jedna od četiri ekipe sa savršenim rezultatom i sve tri pobede, dok je Milan u situaciji da mora da juri pobedu posle dva vrlo razočaravajuća meča u prva tri kola. Rosoneri su izgubili od Benfike (0:2) i Bornmuta (0:3), savladali su samo Salcburg (4:0), pa su sa tri boda trenutno na samoj granici za plasman u nokaut fazu.

Birmančević je tokom karijere sa Malmeom igrao protiv Juventusa (0:1 i 0:3), a sa Spartom iz Praga protiv Intera (0:1). Nije tada uspeo da dođe do nekog konkretnog učinka u vidu asistencije ili pogotka, što je samo dodatna motivacija za ofanzivca sa 17 nastupa za reprezentaciju Srbije da se pokaže dobro pod reflektorima San Sira.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Dva gola do 15. minuta ili tri gola do 40. minuta, i tip 4+ je odmah prošao

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LIGA EVROPE, 4. KOLO

Sreda

Ren - Olimpijakos 0:0

Četvrtak

18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) MOZZART RELAX

18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)

18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)

18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70) MOZZART RELAX

18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)

18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)

18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)

18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)

21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)

21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX

21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)

21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)

21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX

21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)

21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)

21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)

21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)

*** kvote su podložne promenama