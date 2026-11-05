Birmančević u sjajnoj formi stiže na San Siro
Vreme čitanja: 3min | čet. 05.11.26. | 15:17
Krilni napadač Ferencvaroša je na prva dva nastupa u Ligi Evrope zabeležio tri asistencije, a taj niz će probati da nastavi i protiv Milana (četvrtak, 18.45)
Ako bismo lupom zagledali najnoviji spisak selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića, jedna od najvećih "kontroverzi" je ta što ovog puta na njemu nije bilo mesta za Veljka Birmančevića. Prednost za mečeve sa Nemačkom (13. novembra) i Grčkom (16. novembra) su dobili Filip Kostić, Dušan Tadić, Andrija Živković i Vladimir Lučić. Krilni napadač Ferencvaroša je trenutno među našim igračima u inostranstvu koji se nalaze u najboljoj formi, a lepu priliku da to potvrdi imaće ovog četvrtka od 18.45 časova kada mađarski tim bude gostovao Milanu na San Siru u 4. kolu Lige Evrope.
Birmančević je u Budimpeštu stigao tek pred sam kraj letnjeg prelaznog roka, tako da je propustio kompletne letnje pripreme. Zbog toga je tokom septembra i prve polovine oktobra imao ograničenu minutažu, dok nije dostigao punu takmičarsku formu.
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Prvo kolo Lige Evrope sa Seltikom (3:1) je presedeo na klupi, a prvi put je starter u zeleno-belom dresu bio baš u 2. kolu protiv Viktorije Plzenj (2:1). Bio je 28-godišnji Šapčanin tajno oružje trenera Balaša Borbelija, i to vrlo uspešno. Najpre je u 49. minutu asistirao Kristoferu Zakarijasenu za vodeći gol, a zatim je u 81. minutu iznudio jedanaesterac, koji je Zakarijasen pretvorio u 2:0.
Odmah potom je Birmančević bio starter i protiv MTK (5:0) u domačem prvenstvu, asistirao je Bamideleu Jusufu za drugi pogodak na meču, da bi potom u 2. kolu Lige Evrope protiv Torensea (4:1) iz kornera pogodio Marijana Gomeza u glavu, a on loptu prosledio u mrežu za 2:1.
18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) - MOZZART RELAX
Naravno, očekuje se da će Birmančević biti starter i na San Siru, u jednoj od interesantnijih utakmica koje nas očekuju u 4. kolu drugog po kvalitetu klupskog takmičenja na Starom kontinentu. Ferencvaroš je jedna od četiri ekipe sa savršenim rezultatom i sve tri pobede, dok je Milan u situaciji da mora da juri pobedu posle dva vrlo razočaravajuća meča u prva tri kola. Rosoneri su izgubili od Benfike (0:2) i Bornmuta (0:3), savladali su samo Salcburg (4:0), pa su sa tri boda trenutno na samoj granici za plasman u nokaut fazu.
Birmančević je tokom karijere sa Malmeom igrao protiv Juventusa (0:1 i 0:3), a sa Spartom iz Praga protiv Intera (0:1). Nije tada uspeo da dođe do nekog konkretnog učinka u vidu asistencije ili pogotka, što je samo dodatna motivacija za ofanzivca sa 17 nastupa za reprezentaciju Srbije da se pokaže dobro pod reflektorima San Sira.
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LIGA EVROPE, 4. KOLO
Sreda
Ren - Olimpijakos 0:0
Četvrtak
18.45: (1,30) Milan (5,30) Ferencvaroš (9,00) MOZZART RELAX
18.45: (2,00) Anderleht (3,90) Salcburg (3,35)
18.45: (1,95) Kristal Palas (4,00) Hofenhajm (3,45)
18.45: (1,95) Levski (3,70) Jagijelonija (3,70) MOZZART RELAX
18.45: (1,80) NEC (4,00) Omonija (4,00)
18.45: (1,83) Sosijedad (4,00) Lion (3,90)
18.45: (6,25) Sparta Prag (4,60) Bornmut (1,47)
18.45: (2,90) Lilestrem (3,80) Viktorija Plzenj (2,25)
21.00: (1,40) Leverkuzen (5,00) Marselj (6,75)
21.00: (1,15) Benfika (6,75) Leh Poznanj (18,0) MOZZART RELAX
21.00: (2,25) Selta (3,60) Union Sen Žiloaz (3,00)
21.00: (2,95) Seltik (3,90) Bešiktaš (2,20)
21.00: (1,55) Šturm (4,40) Celje (5,30) MOZZART RELAX
21.00: (1,48) Sanderlend (4,50) Dinamo Zagreb (6,00)
21.00: (1,80) Torense (3,70) Ararat (4,30)
21.00: (3,35) AZ Alkmar (3,90) Juventus (2,05)
21.00: (2,05) Hapoel Ber Ševa (3,80) OFI (3,30)
*** kvote su podložne promenama