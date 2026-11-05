Zvezda bez Motlija u Atini
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 14:32
Centar crveno-belih ostao u Beogradu
Na megdan šampionu Evrope, Olimpijakosu, u petak (20.15) u Atini, Crvena zvezda će biti bez pomoći Amerikanca Džonatana Motlija.
Iskusni centar je ostao u Beogradu kako bi se što bolje spremio za nastavak sezone, pa će crveno-beli u prvom od serije gostovanja u Evroligi da se oslone na centarsku liniju Kristijan Koloko – Ebuka Izundu. Na „petici” može da pomogne i Semi Odželej.
Izabrane vesti
Motli je došao na Mali Kalemegdan kao veliko pojačanje iz Hapoel Tel Aviva, ali na početku sezone nije ispunio očekivanja. Imao je prošlog meseca i povredu koja ga je na nekoliko nedelja izbacila iz stroja. I pored slabih igara postao je miljenik navijača Zvezde, koji su mu na prethodnim utakmicama skandirali.
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
Američki centar je odigrao četiri utakmice u Evroligi u dresu crveno-belih, prosečno je provodio nešto manje od 13 minuta na parketu, a statistika mu je mizerna od 1,5 poena i 2,5 skoka.
Zvezda ima skor 6-3 u elitnom evropskom takmičenju, vezala je dve pobede, odnosno četiri na poslednjih pet utakmica. Olimpijakos je drugoplasirani sa skorom 7-2. Crveno-beli su poslednjih pet godina čak tri puta slavili protiv šampiona Evrope u dvorani Mira i prijateljstva u Atini.
***************
MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan.
***************
EVROLIGA - 10. KOLO
*** Kompletno kolo Evrolige je u MOZZART RELAX-u ***
Sreda
Real Madrid - Panatinaikos 112:115
/Feliz 27 - Nan 33/
Četvrtak
18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)
19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)
19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)
20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)
20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)
Petak
18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)
20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)
20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)
20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)
***Kvote su podložne promenama