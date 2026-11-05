Zvezda bez Motlija u Atini

Motli je došao na Mali Kalemegdan kao veliko pojačanje iz Hapoel Tel Aviva, ali na početku sezone nije ispunio očekivanja. Imao je prošlog meseca i povredu koja ga je na nekoliko nedelja izbacila iz stroja. I pored slabih igara postao je miljenik navijača Zvezde, koji su mu na prethodnim utakmicama skandirali.

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

Američki centar je odigrao četiri utakmice u Evroligi u dresu crveno-belih, prosečno je provodio nešto manje od 13 minuta na parketu, a statistika mu je mizerna od 1,5 poena i 2,5 skoka.

Zvezda ima skor 6-3 u elitnom evropskom takmičenju, vezala je dve pobede, odnosno četiri na poslednjih pet utakmica. Olimpijakos je drugoplasirani sa skorom 7-2. Crveno-beli su poslednjih pet godina čak tri puta slavili protiv šampiona Evrope u dvorani Mira i prijateljstva u Atini.

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EVROLIGA - 10. KOLO

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Sreda

Real Madrid - Panatinaikos 112:115

/Feliz 27 - Nan 33/

Četvrtak

18.15: (1,40) Efes (16,0) Pariz (3,40)

19.00: (1,10) Fenerbahče (23,0) Baskonija (8,00)

19.45: (1,50) Hapoel Tel Aviv (16,0) Barselona (3,00)

20.00: (1,80) Asvel (15,0) Bajern (2,25)

20.30: (2,50) Olimpija Milano (15,0) Valensija (1,65)

Petak

18.00: (2,25) Bešiktaš (15,0) Žalgiris (1,80)

20.15: (1,35) Olimpijakos (16,0) Crvena zvezda (3,70)

20.30: (2,25) Virtus (15,0) Dubai (1,80)

20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (15,0) Makabi Tel Aviv (2,40)

***Kvote su podložne promenama