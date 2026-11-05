Bomba iz Francuske: Junajted kontaktirao Didijea Dešana

Sa druge strane, Junajted se ozbiljno muči u Premijer ligi, nalazi se na dva boda od poslednjeg mesta na tabeli što je ozbiljna sramota za takvog giganta. Nekim ljudima iz uprave prvi pik je Julijan Nagelsman koji trenutno, baš kao i Dešan, nema angažman. Drugi bi želeli Unaja Emerija, što je mnogo teži posao, pogotovo što će Španac verovatno produžiti ugovor sa Aston Vilom.

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Problem za Junajted može biti što je njihova situacija slična kao u Juventusu. Gigant koji se nalazi u organizacionom haosu, poprilično luta I troši veliki novac na igrače koji se uglavnom pokažu kao promašaji. Jedino što Juve igra malo slabije takmičenje, pa nije toliko loše plasiran kao Junajted.

Za sada, Dešanu se ne žuri, navodno je spreman da čeka do sledećeg leta kako bi doneo odluku o tome gde bi mogao da nastavi trenersku karijeru. Bio je želja Reala pre nego što je Florentino Perez odlučio da vrati Žozea Murinja.

Ukoliko bi odlučio da dođe na Old Traford, čekao bi ga najteži posao u karijeri. Jer treneri u Junajtedu prethodnih godina nisu bili najveći problem, a prvi su stradali.