Bomba iz Francuske: Junajted kontaktirao Didijea Dešana
Vreme čitanja: 2min | čet. 05.11.26. | 15:17
Nekadašnji selektor Galskih petlova želja uprave kluba sa Old Traforda
Drma se klupa Majkla Kerika iz dana u dan. Ni činjenica da je Mančester junajted u Ligi šampiona posle preokreta slavio protiv Rome i prekinuo niz od devet mečeva bez pobede u svim takmičenjima. Odnos sa igračima je na staklenim nogama, tenzija ogromna i svaki sledeći dan na klupi je za nekadašnjeg vezistu Crvenih đavola sve teži.
Uprava radi na pronalaženju njegovog naslednika, a kako javlja francuski Footmercato, čelnici kluba sa Old Traforda stupili su u kontakt sa Didijeom Dešanom. Nekadašnji selektor Francuske trenutno nema angažman, uživa sa porodicom, ali prema sopstvenim rečima, ne isključuje mogućnost da ponovo radi u klupskom fudbalu. Italijanska štampa ga je nekoliko puta povezivala sa klupom Juventusa, ali mu taj posao trenutno ne deluje privlačno.
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Sa druge strane, Junajted se ozbiljno muči u Premijer ligi, nalazi se na dva boda od poslednjeg mesta na tabeli što je ozbiljna sramota za takvog giganta. Nekim ljudima iz uprave prvi pik je Julijan Nagelsman koji trenutno, baš kao i Dešan, nema angažman. Drugi bi želeli Unaja Emerija, što je mnogo teži posao, pogotovo što će Španac verovatno produžiti ugovor sa Aston Vilom.
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Problem za Junajted može biti što je njihova situacija slična kao u Juventusu. Gigant koji se nalazi u organizacionom haosu, poprilično luta I troši veliki novac na igrače koji se uglavnom pokažu kao promašaji. Jedino što Juve igra malo slabije takmičenje, pa nije toliko loše plasiran kao Junajted.
Za sada, Dešanu se ne žuri, navodno je spreman da čeka do sledećeg leta kako bi doneo odluku o tome gde bi mogao da nastavi trenersku karijeru. Bio je želja Reala pre nego što je Florentino Perez odlučio da vrati Žozea Murinja.
Ukoliko bi odlučio da dođe na Old Traford, čekao bi ga najteži posao u karijeri. Jer treneri u Junajtedu prethodnih godina nisu bili najveći problem, a prvi su stradali.