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SASTAVI: Partizan - Vojvodina, Lima i Zubairu od starta za crno-bele

ned. 13.09.26. | 15:30

Pratite uživo dešavanja sa stadiona u Humskoj

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PARTIZAN - VOJVODINA
/17.00, Arena Premijum 1/

Stadion: FK Partizan
Sudija: Pavle Ilić

PARTIZAN (4-2-3-1): Krunić - Milić, Simić, Lima, Petrović - Baba, Aleksić - Čumić, Miladinović, Zubairu - Že

VOJVODINA (4-2-3-1): Rosić - Nikolić, Mašović, Suč, Sukačev - Petrović, Kokanović - Ranđelović, Zukić, Kolarević - Mulahusejnović

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