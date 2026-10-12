Bivši predsednik Barse Gašpar: Šta Mesi misli ko je on!?

A, opet, čuju se čudni glasovi iz Barselone. Nekadašnji predsednik kluba Đoan Gašpar smatra da Mesi nešto duguje tom klubu. I ljuti se što Argentinac ne želi da se izjasni kada će mu Katalonci prirediti oproštajni meč. Za Gašpara uopšte ne postoji dilema da li će taj meč biti održan i da mora da se održi, pa šta god Mesi o tome mislio...

„Leo je bez dileme najbolji fudbaler na svetu, veliki igrač. Ali jednu stvar ne bi smeo da zaboravi: Barselona je veća od njega i morao bi da bude jako, jako oprezan. I to govorim uz svu veliku ljubav koju imam prema njemu, prema igraču kojeg sam doveo kada je imao 13 godina, a ja bio predsednik Barselona. Ponavljam, Mesi bi morao da bude oprezan, jer je ovaj klub veći od svakog pojedinca“, pričao je Gašpar u podkastu „Samo za kulese (navijače Barselone, prim.aut.).

Nastavio je Gašpar da grmi u istom stilu.

„Mesi je najbolji fudbaler na svetu u velikoj meri, a neću da govorim o procentima, zahvaljujući Barseloni. To ne bi smeo da zaboravi. Samo zbog toga mu dajem još grejs perioda, ali doći će dan kada će početi da mi smeta bilo koja prepreka koju gospodin Mesi bude postavio na putu do oproštajne utakmice za navijače Barselone“.

Gašpar (guliverimages.com)

Nekadašnji predsednik kluba poručuje da je nevažno u ovom pitanju ko je lider Barselone.

„Ko god da tada bude predsednik, Mesi mora da dođe da se oprosti. Ako on postavlja uslov da neće da bude oproštaja dok je Laporta tu, onda tog oproštaja ne bi trebalo uopšte ni da bude. Šta Mesi misli, ko je on!? Da on postavlja uslove oko Laporte? Ako je to uslov, onda oproštaja ne bi trebalo da bude“, ponovio je Gašpar.

Jedino što je nekadašnji predsednik Barselone zaboravio je da Lionel Mesi još igra fudbal, a oprostio se samo od dresa reprezentacije Argentine...