Petrović: Teško je igrati u bloku protiv Nemačke

Da nije bilo Đorđa Petrovića Srbija bi doživela jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji. Golman Bornmuta je čupao sve što je mogao, branio zicere, na kraju skupio sedam odbrana i jedini iz redova Orlova ostavio pozitivan utisak na Alijanc Areni.

Teško je bilo Petroviću tokom nemačke ofanzive u Minhenu, još teže da pred kamerama Arene Sport analizira partiju ekipe Veljka Paunovića.

"Nismo uspeli da sačuvamo mrežu netaknutom. Taj prvi gol, lopta je ostala na drugoj stativi. To je uvek 50:50. Mogla je da se odbije do nas, odbila se kod njih. Kod drugog gola sam mogao bolje da reagujem“, poručio je Đorđe Petrović.