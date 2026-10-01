Petrović: Teško je igrati u bloku protiv Nemačke
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 23:05
Golman Bornmuta jedina svetla tačka Srbije na gostovanju u Minhenu
Da nije bilo Đorđa Petrovića Srbija bi doživela jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji. Golman Bornmuta je čupao sve što je mogao, branio zicere, na kraju skupio sedam odbrana i jedini iz redova Orlova ostavio pozitivan utisak na Alijanc Areni.
Teško je bilo Petroviću tokom nemačke ofanzive u Minhenu, još teže da pred kamerama Arene Sport analizira partiju ekipe Veljka Paunovića.
"Nismo uspeli da sačuvamo mrežu netaknutom. Taj prvi gol, lopta je ostala na drugoj stativi. To je uvek 50:50. Mogla je da se odbije do nas, odbila se kod njih. Kod drugog gola sam mogao bolje da reagujem“, poručio je Đorđe Petrović.
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Srbija se od početka meča branila u niskom bloku, što je u gro plan stavilo nekadašnjeg člana Čukaričkog.
"Teško je igrati u bloku, protiv jako kvalitetne ekipe Nemačke. Odradili smo dobar defanzivni posao. Ovo nam je dobra lekcija. Možda bi utakmica otišla u drugom smeru da smo postigli gol iz one šanse. Posle smo primili gol na kraju prvog poluvremena. Ne postoji gori momenat da primite pogodak. Verujemo u ono što radimo“, dodao je bio Petrović.