OCENE - SRBIJA: Da ne beše Petrovića... Sve se svelo na jedan Kostićev beg

Srđan Babić Odbrana

Sve do primljenog gola bio je možda najbolji srpski fudbaler u polju. Pokupio je mnogo lopti u vazdušnim duelima, čak i protiv svoje trake za kosu, koja mu je u jednom momentu napravila ozbiljan problem. Siguran sa loptom, jak u duelima, sve je bilo na svom mestu. A, onda ga je Virc okrenuo na petoparcu, pa pogodio stativu i iz tog odbitka Nemačka je došla do vođstva. Ponovo mu je Virc došao glave u 61. minutu, kada ga je okrenuo u šesnaestercu i lako pogodio za 2:0.