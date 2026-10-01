Foto: Star Spprt
OCENE - SRBIJA: Da ne beše Petrovića... Sve se svelo na jedan Kostićev beg
Vreme čitanja: 1min | čet. 01.10.26. | 23:09
Paunovićev tim kao prosečan superligaš na gostovanju na Marakani
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Đorđe PetrovićGolman
U prvih 20 minuta selektor se najviše ljutio na Petrovića. Nije mu se sviđalo kako započinje akcije, čak je u jednom momentu u naletu besa Paunović otišao i seo na klupu. A, onda je golman reprezentacije Srbije još jednom pokazao da je i u ovom modernom fudbalu najvažnije kako čuvar mreže – brani. I Petrović je to večeras radio odlično. Da nije bilo njega, razlika na poluvremenu je mogla da bude veća od „minus jedan“. Na kraju dosta veća od 2:0.
Ocena
7
Kosta NedeljkovićOdbrana
Napatio se Nedeljković na ovom meču, jer je Klop procenio da je srpska desna strana slabija i Nemačka je najveći broj napada, pogotovo u prvom poluvremenu, vodila po tom boku. Mitelštat, pa Šerhant pravili su probleme desnom beku Srbije, teško se nosio sa njima, na kraju je Bišof ostao potpuno sam pored njega i Erakovića i pogodio za vođstvo. Kratak je bio i u najboljoj šansi Srbije za gol, na centaršut Kostića.
Ocena
5
Strahinja ErakovićOdbrana
(do 67. minuta) Komunikacija sa Nedeljkovićem je morala da bude bolja. Nekoliko puta Erakoviću je bežao igrač iza leđa, Bišof je tako u 35. minutu došao do zicera, a onda i postigao gol, jer niko nije primetio da je potpuno sam. Izblokiran šut Pavlovića je bio najsvetliji trenutak u partiji srpskog štopera ove večeri u Minhenu.
Ocena
5
Nemanja GudeljVezni
Nije mu neka uteha, ali najmanje je imao kikseva od cele srpske poslednje linije. Golovi mu ne idu na dušu, mada bi kao komandant odbrane morao bolje da „vodi“ defanzivni red.
Ocena
5.5
Srđan BabićOdbrana
Sve do primljenog gola bio je možda najbolji srpski fudbaler u polju. Pokupio je mnogo lopti u vazdušnim duelima, čak i protiv svoje trake za kosu, koja mu je u jednom momentu napravila ozbiljan problem. Siguran sa loptom, jak u duelima, sve je bilo na svom mestu. A, onda ga je Virc okrenuo na petoparcu, pa pogodio stativu i iz tog odbitka Nemačka je došla do vođstva. Ponovo mu je Virc došao glave u 61. minutu, kada ga je okrenuo u šesnaestercu i lako pogodio za 2:0.
Ocena
5
Filip KostićOdbrana
Šta bi bilo kad bi bilo... Proganjaće večeras srpske bekove situacija iz 32. minuta: Kostić je protutnjao levom stranom i u zicer šansi „promašio“ Nedeljkovića. Svi fudbalski aksiomi su govorili da će posle toga Orlovi primiti gol. Samo jednom, baš tada, uspeo je da iskoristi brzinu i da pobegne, ostatak meča proveo je na našoj polovini, pokušavajući da zatvori stranu. Ostaje upisano da je jedini srpski fudbaler koji je uputio šut na gol Nemačke.
Ocena
5.5
Stefan DžodićVezni
(do 67. minuta) Glavni utisak je da je izgledao preterano mekano za ovaj nivo fudbala. Da li je bio impresioniran atmosferom, činjenicom da debituje za reprezentaciju, tek nekoliko lopti je izgubio iz čistog duela, tako što ga je protivnik prosto odneo i uzeo mu fudbal. Verovatno u asortimanu mladog veziste ima mnogo više toga, ali večeras je malo toga pokazao.
Ocena
5
Nemanja MaksimovićVezni
(do 88. minuta) Ogromna energija, ogroman radijus kretanja. Još u 57. minutu je delovalo da više nema snage, jer nije uspeo da iz pasa dobaci do Tadića na polovini Nemačke. Snuždio se, delovalo je da je ostao bez daha. Ali, ostao je na terenu do pred kraj pokušavajući da stigne da zatvori sve rupe. Sa loptom je malo toga uspeo da uradi. Kao i ostali...
Ocena
5.5
Andrija ŽivkovićVezni
(do 67. minuta)Nije ovo bilo Andrijino veče. Znalo se da će Srbija „patiti“ na terenu i da iz svake lopte koju ukrade mora nešto da uradi. I bilo ih je tri-četiri na polovini Nemačke, neke je Živković sam uzeo, ali ih je odmah posle toga gubio. Neke u duelu, neke lošom predajom... Pokazao je veliku frustraciju zbog svega, međutim, moraće da čeka Ajndhoven za popravni.
Ocena
5
Dušan TadićVezni
(do 67. minuta) Teško da može Tadić da se seti kada je poslednji put toliko pretrčao, a da – nije igrao. Kapitena gotovo da uopšte nije bilo u utakmici, čak i u retkim trenucima kada je dolazio do lopte, oko njega bi se našla dvojica i brzo ga zaustavljala. Ništa nije uspeo da stvori za 67 minuta igre, što je baš raritet kada je igra Srbije u pitanju u ovih desetak godina.
Ocena
5
Luka JovićNapad
Da bi napadač došao u šansu za gol, mora neko da donese loptu makar nadomak šesnaesterca, a toga večeras za Luku nije bilo. Štaviše, u najboljoj prilici za pogodak Srbije, on je bio taj koji je sa svoje polovine „izbacio“ Kostića u prodor niz aut liniju. Dosta lopti je pokupio, zadržao, odigrao... Samo u šansu za gol nije uspeo da uđe, ali to je najmanje večeras bilo do njega.
Ocena
5.5
Strahinja PavlovićOdbrana
(od 67. minuta) Već je bilo dva razlike kada je zaigrao, toliko je i ostalo. Probao je sa jednim-dva izleta na polovinu Nemačke, nije dobio ni faul, pa je odustao posle toga.
Ocena
5.5
Mihajlo CvetkovićNapad
(od 67. minuta) Morao je bolje napadač Anderlehta u šansi koju mu je spremio Samardžić. Ušao je sa velikom željom na terenu, verovatno mu je ta želja i „pojela“ priliku za gol.
Ocena
5.5
Saša LukićVezni
(od 67. minuta) Kada je ušao u igru, utakmica je već bila rešena. Nije uspeo ništa da promeni nabolje, odradio je posao ispred odbrane tako da rezultat ostane „samo“ 2:0.
Ocena
5.5
Lazar SamardžićVezni
(od 67. minuta) Uneo je neku živost na teren, pokazao veliki voljni momenat kada je najzad dočekao priliku da zaigra. Uspeo je i da stvori dobru situaciju za Cvetkovića, ali je mladom napadaču pobegla lopta u šesnaestercu Nemačke.
Ocena
6
Vasilije KostovVezni
(od 88. minuta) Premalo na terenu da bi bio ocenjen.
Ocena
-
Veljko PaunovićTrener
Šutevi na gol 28:1. Ovo definitivno nije fudbal u kojem će bilo ko uživati, pa taman da je rezultat i bolji od ovih 0:2. A, moglo je da bude i mnogo gore. Srbija je izgledala na terenu kao superligaš iz donjeg dela tabele kada dođe na Marakanu ili nekada JNA, pa se ne pomera iz niskog bloka ni kada gubi 1:0. Ako su selektor i igrači videli neke pozitivne stvari posle poraza od Holandije, večeras nemaju za šta da se uhvate. Da ne beše Petrovića, mogla je da bude baš neprijatna slika na semaforu. Niko nije očekivao čudo od Orlova u Minhenu, ali svakako jesmo malo više fudbala, da makar malo probaju da igraju. Ovo je bilo ispod i onih minimalnih očekivanja.
Ocena
5
3x3 reprezentacija Srbije