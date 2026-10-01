Hifi sačuvao najbolje za kraj: Pariz preko Žalgirisa do prve pobede
Vreme čitanja: 4min | čet. 01.10.26. | 23:10
Francuz je bio junak prvog evroligaškog trijumfa francuskog tima, a prvom trojkom u završnici meča, slomio je šampiona Litvanije - 82:78
Muči se Pariz od početka sezone. Mnogo novih igrača, među njima i nekoliko sa NBA iskustvom, pa i ne čudi što ekipa još uvek deluje neuigrano. Evroligaški put otvorili su sa dva ubedljiva poraza, od Panatinaikosa i Partizan Mozzart Beta, dok ih je i u domaćem prvenstvu u pobedi namučio Nansi.
Ipak, došlo je vreme i za njihovih pet minuta. U Parizu je pao veoma neugodni Žalgiris, predvođen jednim od najzvučnijih pojačanja Evrolige ovog leta, Jonasom Valančijunasom. Junak prve pobede u sezoni bio je, naravno, Nadir Hifi, za kojeg tim iz Kaunasa u završnici jednostavno nije imao rešenje, pa su Parižani u neizvesnom finišu slavili sa 82:78.
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Utakmica je od samog početka bila čvrsta, ali su većim delom prve deonice blagu prednost držali Parižani. Svesni da u napadu još nisu pokazali svoj puni potencijal, domaći su ovog puta odlučili da zagaze u odbranu, a na ruku im je išao i veoma loš šut Žalgirisa. Ipak, gosti iz Kaunasa su zahvaljujući odličnom Azuolas Tubelisu uspeli da do kraja četvrtine preokrenu i na prvi odmor odu sa prednošću. Litvanac je praktično sam nosio napad Žalgirisa i za prvih deset minuta ubacio devet poena.
Već nakon toga sve je krenulo na stranu Pariza. Očajan šut gostiju i brza igra domaće ekipe bili su kombinacija za koju Zeleni nisu imali pravi odgovor. Parižani su na poluvreme otišli sa tri poena prednosti, a u trećoj četvrtini uspeli su u jednom trenutku da pobegnu i na plus osam.
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Ipak, Žalgiris se nije predavao. Gosti su u poslednjoj deonici potpuno preuzeli ritam utakmice, a pogotkom Jonasa Valančijunasa uz faul, na četiri minuta do kraja, stigli su do pet poena prednosti. U tom trenutku delovalo je da je momentum potpuno prešao na njihovu stranu, posebno jer su poslednju četvrtinu otvorili serijom i imali 20:8 u tom delu igre.
A onda se pojavio Nadir Hifi kada je najpotrebnije!
Francuz je ima veoma loš procenat šuta (7/20), ali je pogodio svoju prvu trojku na utakmici baš kada je bilo najpotrebnije i doneo Parizu prednost 79:78. Nije se tu zaustavio, već je sa još tri poena praktično stavio tačku na meč. Sa druge strane, odbrana domaćih nije dozvolila Žalgirisu ni da pomeri rezultat, pa je Pariz posle velike drame konačno stigao do prve evroligaške pobede u sezoni.
Pored Hifija koji je postigao 21 poen, kod Parižana se istakao i Ti Džej Voren sa 14. Na drugoj strani, Karsen Edvards predvodio je Žalgiris sa 19 poena, Tubelis je dodao 18, Sterling Braun 13, dok je Jonas Valančijunas meč završio sa 12 poena.
Tako su i jedni i drugi duplo kolo završili sa po jednom pobedom i porazom. Već naredne nedelje Pariz na svom terenu očekuje francuski evroligaški derbi protiv Asvela, dok će Žalgiris na gostovanje Barseloni.
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Četvrtak
Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98
/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/
Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72
/Moneke 18 - Lojd 17/
Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94
/Kar 22 - Endijaje 23/
Pariz - Žalgiris 82:78
/Hifi 21 - Edvards 19/
Petak
19.00: (1,70) Bešiktaš (15,0) Barselona (2,40)
19.45: (1,50) Fenerbahče (16,0) Dubai (3,00)
20.00: (2,65) Asvel (16,0) Valensija (1,60)
20.00: (1,70) Bajern (15,0) Partizan Mozzart Bet (2,40)
20.15: (1,17) Panatinakos (20,0) Makabi Tel Aviv (6,00)
20.30: (2,25) Baskonija (15,0) Olimpija Milano (1,80)
*** Kvote su podložne promenama