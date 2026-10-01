Hifi sačuvao najbolje za kraj: Pariz preko Žalgirisa do prve pobede

Utakmica je od samog početka bila čvrsta, ali su većim delom prve deonice blagu prednost držali Parižani. Svesni da u napadu još nisu pokazali svoj puni potencijal, domaći su ovog puta odlučili da zagaze u odbranu, a na ruku im je išao i veoma loš šut Žalgirisa. Ipak, gosti iz Kaunasa su zahvaljujući odličnom Azuolas Tubelisu uspeli da do kraja četvrtine preokrenu i na prvi odmor odu sa prednošću. Litvanac je praktično sam nosio napad Žalgirisa i za prvih deset minuta ubacio devet poena.

Već nakon toga sve je krenulo na stranu Pariza. Očajan šut gostiju i brza igra domaće ekipe bili su kombinacija za koju Zeleni nisu imali pravi odgovor. Parižani su na poluvreme otišli sa tri poena prednosti, a u trećoj četvrtini uspeli su u jednom trenutku da pobegnu i na plus osam.

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Ipak, Žalgiris se nije predavao. Gosti su u poslednjoj deonici potpuno preuzeli ritam utakmice, a pogotkom Jonasa Valančijunasa uz faul, na četiri minuta do kraja, stigli su do pet poena prednosti. U tom trenutku delovalo je da je momentum potpuno prešao na njihovu stranu, posebno jer su poslednju četvrtinu otvorili serijom i imali 20:8 u tom delu igre.

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Francuz je ima veoma loš procenat šuta (7/20), ali je pogodio svoju prvu trojku na utakmici baš kada je bilo najpotrebnije i doneo Parizu prednost 79:78. Nije se tu zaustavio, već je sa još tri poena praktično stavio tačku na meč. Sa druge strane, odbrana domaćih nije dozvolila Žalgirisu ni da pomeri rezultat, pa je Pariz posle velike drame konačno stigao do prve evroligaške pobede u sezoni.