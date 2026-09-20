KK Crvena zvezda (Starsport)
KK Crvena zvezda (Starsport)

Zvezda prodala 11.649 sezonskih karata

Vreme čitanja: 4min | ned. 20.09.26. | 16:05

Klub sa Malog Kalemegdana završio je sa prodajom u subotu, od sada samo dnevne ulaznice

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama da je u subotu okončao prodaju sezonskih karata za predstojeću takmičarsku sezonu. Kako navode beogradski crveno-beli, konačna brojka prodatih sezonskih karata je 11.649.

Zahvalio se klub navijačima na ogromnom poverenju i saopštio da počinje prodaja dnevnih karata u utorak od 12.00.

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Crvena zvezda sezonu otvara protiv Žalgirisa (24. septembar, 20.00) i na utakmici protiv litvanskog velikana biće umanjen kapacitet Beogradske arene, zbog kazne Evrolige. Nekoliko sektora za premijernu utakmicu biće zatvoreno, konkretno tribine A, B, D i parter B.

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Najjeftinije dnevne karte za Žalgiris su 2.500 i 3.000 dinara, dok su one za VIP ložu kao i uvek najskuplje, od 12.000 i 15.000 dinara. Naravno, tu su uvek i počasna mesta, gde je najjeftinija ulaznica 10.000 i najskuplja 100.000 dinara.

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Karte kao i do sada, mogu da se kupe onlajn i na prodajnim mestima – na blagajni jug u Areni i u dve prodavnice KK Crvena zvezda, Arena plato sever i u Mitropolita Petra.

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