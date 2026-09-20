Zvezda prodala 11.649 sezonskih karata

Košarkaški klub Crvena zvezda saopštio je na zvaničnom sajtu i društvenim mrežama da je u subotu okončao prodaju sezonskih karata za predstojeću takmičarsku sezonu. Kako navode beogradski crveno-beli, konačna brojka prodatih sezonskih karata je 11.649.

Zahvalio se klub navijačima na ogromnom poverenju i saopštio da počinje prodaja dnevnih karata u utorak od 12.00.