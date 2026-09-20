Skauti Barselone snimaju Gabrijela Rajkovića

Kako je objavila norveška TV2, skauti Barselone su bili na nekoliko utakmica Volerenge da bi gledali Gabrijela Rajkovića. Sportski direktor Deko je nedavno na skupštini kluba rekao da je orijentacija da se što više češljaju svi meridijani i da se traže momčići dovoljno talentovani da bi uz pravi dril mogli sutra da budu prvotimci.

Za sada je procena da je Rajković dovoljno interesantan da skauti Barselone budu na utakmicama norveškog prvenstva da ga uživo gledaju. O kakvom je talentu reč govori i činjenica da je najmlađi debitant u istoriji norveške Elitserije, a da je drugi najmlađi strelac, posle Martina Edegora.

„Ne želim da kažem ništa što će stvoriti mnogo galame, ali nikada nisam naišao na veći talenat u tim godinama. On je već igrač Elitserije, kao što sada vidimo”, pričao je tadašnji trener Volerenge Geir Bake posle Gabrijelovog debija.

Mladi Rajković za sada igra za mlađe kategorije reprezentacije Norveške. Otac mu je Srbin, majka Norvežanka, tako da može da nastupa za neku od te dve selekcije. Ako ga je Barselona „snimila“ tamo gore na severu, valjda i neko iz Fudbalskog saveza Srbije se aktivira, da makar pokuša...