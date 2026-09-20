Dubl završio posao, Litvanija počišćena

Srpski par je pobedio Butvilasa i Gaubasa sa 2:1 u setovima – 7:6, 3:6, 6:3 i time je rešeno pitanje ko će slaviti u ovom duelu Svetske grupe 1 Dejvis kupa.

Nisu Kecmanović i Latinović lako dobili ovaj meč, a moglo je da bude još teže, jer su Litvanci u prvom setu napravili brejk za vođstvo od 6:5 i servirali za set, ali je stigao odgovor sa druge strane mreže, pa se otišlo u taj-brejk, gde su srpski teniseri bili bolji sa 7:5.

Litvanci su bili mnogo bolji u drugom setu, vodili su u jednom momentu 5:1, ali u trećem su se Kecmanović i Latinović stabilizovali, nisu dozvolili nijednu brejk priliku protivnicima, a svoju jedinu su iskoristili za vođstvo od 5:3. Posle toga su rutinski odservirali za pobedu i u meču i u ovom Dejvis kup okršaju.