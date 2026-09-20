Ni Jovanovićev meč sezone nije pomogao Teleoptiku, Jevtović strelac na šestom uzastopnom meču!

Da su bodovi završili na kontu Zemunaca, sve zasluge za to bi otišle na račun 18-godišnjeg Jovanovića. Mlađi sin nekadašnjeg reprezentativca Srbije Milana Jovanovića je briljirao kada god je imao loptu u svom posedu, postigao je veoma lep pogodak za 1:1 u 46. minutu, da bi potom u 65. namestio Stefanu Šćepoviću zicer za preokret, ali iskusni napadač nije prevario odličnog Nikolu Petrića. Umesto toga, doslovce u prvom napadu kada je trener Teleoptika Marko Jovanović izveo prezimenjaka iz igre Borac je postigao drugi gol.

Objektivno gledano, Čačani su više zaslužili pobedu. Tokom većeg dela meča videla se pre svega razlika dva tima u iskustvu. Teleoptik je na meč izašao sa osam tinejdžera u startnoj postavi, od kojih su dvojica sedamnaestogodišnjaci – golman Veljko Popović i štoper Vojin Marinković. Jasno je da je primarni zadatak Optičara da kroz ovo takmičenje pripremaju mlade talentovane fudbalere za Partizan.

S druge strane, Borac je među starterima imao četiri igrača sa 30 ili više godina, a uz to je od prvog minuta igrao i 29-godišnji Stefan Đurić. Tim koji je selektirao Nemanja Krtolica (zbog suspenzije nije danas sedeo na klupi) predodređen je da se bori za promociju u Mozzart Bet Superligu.

Borac je imao više loptu u svom posedu, a već u četvrtom minutu je Milan Jevtović nepreciznim šutem iz daljine nagovestio šta nas čeka. S druge strane, domaćin je na prvu ozbiljniju šansu čekao do 17. minuta, kada je Petrić odbranio udarac Abdulmalika Mohameda, a zatim je Filip Ivelja natrčao na odbitak i neprecizno šutirao.

Ozbiljnu golčinu smo umalo videli minut posle toga. Desni bek Čačana Milan Kolarević je poslao projektil sa tridesetak metara, lopta je išla pod prečku, ali Popović je fenomenalno odbranio i skrenuo loptu u korner.

Kasnije je mladom golmanu Teleoptika pomogla i stativa. Posle jedne haotične akcije Borca i loše izvedenog kornera lopta je došla do Stefana Đurića. Iako mu je Jevtović nije baš idealno ostavio, napadač Borca je šutirao jako, ali od stative je lopta završila u gol-autu.

Teleoptik je posle toga propustio dve odlične šanse. Oba puta se istakao Petrić, jednom je zaustavio šut Ivana Martinovića, a zatim i Jovanovića, posle njegovog sjajnog prodora po levom krilu.

Ubrzo zatim kaznu za promašaje je servirao Jevtović. U 33. minutu. Opet se kapiten Borca našao sa loptom u šesnaestercu, uspeo je da se pomeri udesno i tako izbori za prostor taman toliko da uputi neodbranjiv udarac. Piše se asistencija Urošu Kilibardi, koji ga je pored dvojice domaćih defanzivaca pronašao u kaznenom prostoru.

Delovalo je posle toga da će Čačani sa minimalnom prednošću otići na odmor. Kontrolisali su dešavanja na terenu sve do nadoknade vremena, kada su Optičari organizovali napad po levom krilu. Usledio je centaršut, Šćepović je ostavio loptu za Dušana Jovanovića u šesnaestercu, a on se driblingom ulevo oslobodio čuvara Majstorovića i potom pogodio tik uz levu stativu za 1:1.

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U nastavku se Teleoptik opredelio na čekanje kontranapada, a pre nego što je primio drugi gol imao je dva dobra. Prvi u 60. minutu, kada je posle lošeg dodavanje Stefana Đurića na sredini Teleoptik imao kontru 5 na 3. Međutim, Martinovićev šut lako je ukrotio gotovo duplo stariji Vidović.

Potom, Optičari su imali već pomenut zicer u 65. minutu. Jovanović je presekao loše dodavanje Nenada Nikića, imao je Teleoptik tri na jedan. Jovanović je odlučio da proigra Šćepovića na desnom krilu, a njegov slab šut je odbranio Petrić.

U 72. minutu ponovo je dželat Teleoptika bio Jevtović. Posle akcije po levom krilu dobio je loptu na nekih 11 minuta, namestio se i pogodio donji levi ugao Popovićevog gola. Bio je to sedmi gol kapitena Borca od početka sezone, ponovo vredan tri boda. Interesantno, ovo je šesta uzastopna utakmica na kojoj se bivši vezista Zvezde upisao u strelce.

Posle toga gosti su umešno čuvali prednost i potpuno umrtvili utakmicu. U preostalih dvadesetak minuta gotovo da ništa ozbiljnije nismo videli. Posle ovog meča Borac ostaje na vrhu, a Teleoptik na dnu tabele...

TELEOPTIK – BORAC 1926 ČAČAK 1:2 (0:1)

/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/

Stadion: Partizana (Beograd)

Sudija: Aleksandar Nikolić

Žuti kartoni: N. Popović, Jovanović, Radović (Teleoptik), Kolarević, Adamu (Borac)

Teleoptik: V. Popović, Marinković, Cvetinović, N. Popović (od 64. Makević), Mohamed, Đurović (od 82. Virijević), Ivelja, Bulatović, Martinović (od 64. Ninić), Jovanović (od 71. Radović), Šćepović (od 82 Janačković)

Borac 1926: Petrić, Kolarević, Desančić, Živadinović, Jusuf (od 68. Mijić), Majstorović (od 61 Alempijević), Kilibarda (od 68. Spasojević), Jevtović (od 79. Tomić), Đurić (od 61. Adamu), Nikić, Vidović

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO

Nedelja

Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)

/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/

Ponedeljak

16.00: TSC - Dubočica

16.00: OFK Vršac – Bor 1919

18.00: Javor – Proleter 023

18.00: Jedinstvo Ub - Loznica

18.00: Metalac - Grafičar

18.00: Napredak – Smederevo

20.00: Spartak – Voždovac