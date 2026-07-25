Blagojevo stradanje na premijeri, Zenit mu „petardom“ poželeo dobrodošlicu
Vreme čitanja: 2min | sub. 25.07.26. | 17:15
Šampion Rusije kao gost demolirao Akron – 5:0
Neće po dobrom pamtiti Srđan Blagojević debi na klupi Akrona u prvenstvu Rusije. Doživeo je debakl već na prvom koraku.
Njegov tim je prelako izgubio premijernu utakmicu novog šampionata kod kuće od prvaka Zenita. Klub iz Sankt Peterburga je „petardom“ poželeo srpskom treneru dobrodošlicu u Premijer ligu najveće zemlje sveta – 5:0. Blagojevićev sastav je već posle 35 minuta bio u zaostatku od tri gola, pa je do kraja bilo pitanje samo kojom će se razlikom meč završiti.
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Da se neće ovo dobro završiti po Akron videlo se na samom početku, jer je Zenit imao veliku šansu u prvom minutu, koju nije iskoristio Glušenkov, a namestio mu je danas nezadrživi Sobolev.
Upravo je Aleksandar Sobolev bio čovek koji je rešio utakmicu već do 20. minuta, jer je postigao dva gola za Zenit, a tačku na svaku dilemu stavio je Gustavo Mantuan u 35. minutu.
Gosti su dodali gas u poslednjih dvadeset minuta: Džon Džon je u 78. minutu dao četvrti, a Felipe Avgusto peti gol u 84. minutu.
Zenit je u potpunosti nadigrao Akron, bio je neuporedivo bolji i opasniji tim, a domaćin je uspeo da dođe do pogotka sredinom drugog poluvremena, koji je posle VAR intervencije poništen zbog faula.
Blagojević je od starta poslao na teren tim u kojem su sredinu držali Srbin Đurasović, Hrvat Bistrović i Crnogorac Lončar, dok je u špicu bio novajlija Slobodan Tedić, pristigao iz Čukaričkog. Međutim, danas im je Zenit očitao lekciju i pokazao da će u nastavku sezone to morati da bude mnogo bolje.
RUSIJA, 1. KOLO
Petak
CSKA Moskva - Baltika 2:1 (2:1)
/Anderson 33ag, Glebov 36 - Ofor 1/
Subota
Dinamo Moskva - Krila Sovjetov 0:0
Akron - Zenit 0:5 (0:3)
/Sobolev 7, 18, Mantuan 35, Džon Džon 78, Avgusto 84/
17.30: (2,50) Fakel (3,10) Dinamo Mahačkala (3,05)
19.45: (1,33) Spartak Moskva (5,50) Rodina (8,50)
Nedelja
13.30: (2,45) Orenburg (3,20) Rostov (3,00)
16.00: (1,70) Lokomotiva (3,60) Ahmat Grozni (5,30)
18.30: (3,80) Rubin (3,35) Krasnodar (2,05)
***kvote su podložne promenama