Blagojevo stradanje na premijeri, Zenit mu „petardom“ poželeo dobrodošlicu

Da se neće ovo dobro završiti po Akron videlo se na samom početku, jer je Zenit imao veliku šansu u prvom minutu, koju nije iskoristio Glušenkov, a namestio mu je danas nezadrživi Sobolev.

Upravo je Aleksandar Sobolev bio čovek koji je rešio utakmicu već do 20. minuta, jer je postigao dva gola za Zenit, a tačku na svaku dilemu stavio je Gustavo Mantuan u 35. minutu.

Gosti su dodali gas u poslednjih dvadeset minuta: Džon Džon je u 78. minutu dao četvrti, a Felipe Avgusto peti gol u 84. minutu.

Zenit je u potpunosti nadigrao Akron, bio je neuporedivo bolji i opasniji tim, a domaćin je uspeo da dođe do pogotka sredinom drugog poluvremena, koji je posle VAR intervencije poništen zbog faula.

Blagojević je od starta poslao na teren tim u kojem su sredinu držali Srbin Đurasović, Hrvat Bistrović i Crnogorac Lončar, dok je u špicu bio novajlija Slobodan Tedić, pristigao iz Čukaričkog. Međutim, danas im je Zenit očitao lekciju i pokazao da će u nastavku sezone to morati da bude mnogo bolje.

RUSIJA, 1. KOLO

Petak

CSKA Moskva - Baltika 2:1 (2:1)

/Anderson 33ag, Glebov 36 - Ofor 1/

Subota

Dinamo Moskva - Krila Sovjetov 0:0

Akron - Zenit 0:5 (0:3)

/Sobolev 7, 18, Mantuan 35, Džon Džon 78, Avgusto 84/

17.30: (2,50) Fakel (3,10) Dinamo Mahačkala (3,05)

19.45: (1,33) Spartak Moskva (5,50) Rodina (8,50)

Nedelja

13.30: (2,45) Orenburg (3,20) Rostov (3,00)

16.00: (1,70) Lokomotiva (3,60) Ahmat Grozni (5,30)

18.30: (3,80) Rubin (3,35) Krasnodar (2,05)

***kvote su podložne promenama