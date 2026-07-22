Blekiju stiže štoper od 40.000.000! Njegova zamena odbila Benfiku, pala preglede u Strazburu i završila u Sportingu

Glaznerovim dolasko, Forestova formacija pretrpeće određene promene, budući da austrijski strateg forsira formaciju sa trojicom štopera (3-4-2-1), a Diomande je njegova stara želja. Austrijanac je 22-godišnjaka želeo još prošlog leta u Kristal Palasu, kada se londonski klub spremao za odlazak Marka Geija. Međutim, Gei je tada ostao u klubu i do transfera nije došlo. I mada Notingem Forest poseduje izuzetno pouzdan štoperski tandem koji već dve godine čine Muriljo i Nikola Milenković, Glazner je insistirao na dovođenju još jednog kvalitetnog centralnog defanzivca, koji bi zajedno sa njima držao poslednju liniju.

Diomande će, najavljuju engleski mediji, biti rešenje za desnu stranu štoperskog trilinga, što bi trebalo da savršeno odgovara Milenkoviću. Jer Muriljo se bolje služi levom nogom i samim tim delovaće po levoj strani, te će se Bleki naći u srcu odbrane, odakle je pružao najbolje partije u reprezentaciji Srbije. Osim ukoliko, a to nikako ne treba isključiti kao mogućnost, do kraja prelaznog roka Milenković ili Muriljo ne odu iz kluba. Posebno Brazilac koji je znatno mlađi i već je tokom prethodnih prelaznih rokova privlačio pažnju evropskih klubova. No, o tom – potom.

Za to vreme Sporting je zamenu za Diomandea već pronašao. U pitanju je Ibrahima Ba, godinu i po dana mlađi Senegalac, koji stiže iz Famalikaa. Lisabonski klub će za njega platiti 20.000.000 evra fiksno i pride još 15 odsto od naredne prodaje, piše Rekord, međutim mnogo interesantnije od samog iznosa transfera jeste put kojim je Ba stigao do Sportinga.

Senegalac je ranije tokom prelaznog roka odbio ponudu Benfike i dogoovrio transfer u Strazbur, koji je bio spreman da za njega plati 15.000.000 fiksno i još 5.000.000 kroz bonuse. Sve je bilo utanačeno, Ba je trebalo da nastavi karijeru u Čelsijevoj filijali, međutim nije prošao lekarske preglede i posao je propao. Što je iskoristio Sporting i ubedio ga da dođe na Žoze Alvalade. Ba je navodno već prošao lekarske preglede i uskoro bi trebalo da potpiše višegodišnji ugovor sa portugalskim velikanom.

Što se Foresta tiče, pored odbrambene linije, engleski klub radi i na jačanju veznog reda. I blizu je da dogovori dolazak Ksavera Šlagera, austrijskog reprezenativca sa kojim je ranije tokom karijere sarađivao u Volfzburgu, dok istovremeno vodi pregovore sa Totenhemom oko Lukasa Bergvala.