Fifina zbrka i s glasanjem za idealnih 11: Samo tri Španca, “žrtvovani” Kubarsi i Laport

Jer idealnih 11 po izboru navijača čine: Vozinja – Pedro Poro, Dajo Upamekano, Lisandro Martinez, Mark Kukuraljea – Rodri, Džud Belingem – Majkl Olise, Lionel Mesi, Kilijan Embape – Erling Haland.

Svaka čast svakome, svi su imali dobar turnir, ali jasno je da je bilo i boljih. I mada navijače ne možemo da “aboliramo” kod izbora Vozinje – kapa dole za sve što je sve uradio sa saigračima iz reprezentacije Zelenortskih ostva, ali gde su ovde Simon ili Bono ili Diogo Kosta? – za izbor štopera kriva je direktno Fifa.

Sistem glasanja bio je takav da se posle svake runde takmičenja (prvo, pa drugo, pa treće kolo, onda šesnaestina finala, pa osmina finala i tako dalje sve do polufinala) biraju najbolji golman, odbrambeni igrač, vezista i napadač. Po jedan dakle u svakoj liniji.

Takvog izbora nije bilo samo nakon finala (?!), kao da je to najmanje važna utakmica, pa je posle završne predstave Fifa u jednačinu ubacila i ponekog svog kandidata. Bilo je prostora, jer Lionel Mesi je recimo četiri puta biran za najboljeg napadača, Argentinci su tri puta pogurali Lisandra Martineza, više od jedne nominacije imali su i Embape, Dibu Martinez, Vozinja i Belingem. Ali su Španci prve predstavnike – Simona i Marka Kukurelju – dobili tek u polufinalu.

Onda je Fifa, shvativši valjda da su Španci bili daleko ispred ostalih, naknadno “nominovala” Pedra Pora, Rodrija, Lamina Jamala i Mikela Ojarzabala. Za Kubarsija i Laporta nije bilo mesta, iako su oni bili stubovi ubedljivo najbolje odbrane turnira.

Da nije bilo Fifine urgencije navijači ne bi mogli da glasaju ni za Upamekana, Harija Kejna, Ismaila Saibarija, Hulijana Kvinjonesa, koji su svi redom naknadno dodati. Kubarsi i Laport nisu i mada nisu jedini “žrtvovani” čini nam se da njihova imena najviše bodu oči.

Elem, lista kandidata na osnovu nagrada po rundama izgledala je ovako…

Golmani: Vozinja, Eloj Rom, Emilijano Martinez, Džordan Pikford, Unaj Simon.

Odbrambeni: Virdžil Van Dajk, Nuno Mendeš, Gabrijel Magaljaeš, Lisandro Marinez, Mark Kukurelja (naknadno dodati Gabrijel Upamekano i Kristijan Romero)

Vezni: Majkl Olise, Vinijus Žunior, Usman Dembele, Luka Modrić, Džud Belingem (naknadno dodat Ismail Saibari)

Napad: Lionel Mesi, Kilijan Embape, Lionel Mesi, Erling Haland (naknadno dodati Hari Kejn i Mikel Ojarzabal).