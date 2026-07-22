Alimpijević menja bekovsku liniju: I Tomas napustio Istanbul
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 17:55
Američki bek i turski evroligaš sporazumno raskinuli ugovor
Bešiktaš Dušana Alimpijevića radi punom parom ovog leta, što je i razumljivo jer ga u narednoj sezoni očekuje nastup u Evroligi. Ekipe u elitnom evropskom takmičenju su iznad onih u Evrokupu, kako u smislu kvaliteta igračkog kadra, tako i u platežnoj moći. Turski velikan je novonastalu situaciju shvatio ozbiljno, ali kad je prisutan priliv novih košarkaša, mora postojati i suprotan proces, to je i te kako jasno.
Kada govorimo o odlascima, istanbulski klub je objavio na društvenim mrežama da je sporazumno raskinuo ugovor sa Metom Tomasom. Američki bek je u Bešiktaš stigao u januaru ove godine iz Granade, a turska ekipa ga je dovela najviše zbog njegovih šuterskih sposobnosti. Tomas je tokom epizode u španskoj ekipi prosečno beležio 14,6 poena, 2,3 skoka i 1,5 asistencija u ACB ligi, uz fantastičnih 46,2 odsto za tri.
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Međutim, bivši student Ajova Stejta nije igrao na istom nivou u Istanbulu, u Evrokupu je beležio jedva preko pet koševa po meču, a istini za volju nije puno ni igrao – zabeležio je svega tri nastupa u drugom po jačini evropskom takmičenju u dresu turskog kluba.
Tomas poseduje evroligaško iskustvo, u prethodnim sezonama je nosio dresove Panatinaikosa i Albe iz Berlina, a naročito je u dresu nemačke ekipe privlačio pažnju na sebe jer je neretko znao da uđe u sjajne šuterske serije, te je samim tim bio i jedan od protagonista ekipe.
Nije bilo realno očekivati da će Tomas ostati u ekipi Bešiktaša koja se vraća u elitno evropsko takmičenje po prvi put nakon sezone 2012/13, pogotovo jer je finalista Evrokupa iz prošle sezone na bekovskim pozicijama doveo Džajlena Novela, Skotija Vilbekina, Dakona Džefersona, kao i Furkana Korkmaza, koji pokriva pozicije dva i tri.
Što se ostalih odlazaka tiče, osim Tomasa, istanbulsku ekipu napustili su i Džona Metjuz, Brinton Lemar, Vito Braun, Ismail Kamagate i Sertač Šanli. Jasno je da če Alimpijević imati kvalitetniju ekipu u narednoj, u odnosu na minulu sezonu, a ukoliko srpski trener uspe da pretoči svoje taktičke zamisli na teren, jasno je da Bešiktaš nikome neće biti lak protivnik.