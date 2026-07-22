Alimpijević menja bekovsku liniju: I Tomas napustio Istanbul

Međutim, bivši student Ajova Stejta nije igrao na istom nivou u Istanbulu, u Evrokupu je beležio jedva preko pet koševa po meču, a istini za volju nije puno ni igrao – zabeležio je svega tri nastupa u drugom po jačini evropskom takmičenju u dresu turskog kluba.

Tomas poseduje evroligaško iskustvo, u prethodnim sezonama je nosio dresove Panatinaikosa i Albe iz Berlina, a naročito je u dresu nemačke ekipe privlačio pažnju na sebe jer je neretko znao da uđe u sjajne šuterske serije, te je samim tim bio i jedan od protagonista ekipe.

Nije bilo realno očekivati da će Tomas ostati u ekipi Bešiktaša koja se vraća u elitno evropsko takmičenje po prvi put nakon sezone 2012/13, pogotovo jer je finalista Evrokupa iz prošle sezone na bekovskim pozicijama doveo Džajlena Novela, Skotija Vilbekina, Dakona Džefersona, kao i Furkana Korkmaza, koji pokriva pozicije dva i tri.

Što se ostalih odlazaka tiče, osim Tomasa, istanbulsku ekipu napustili su i Džona Metjuz, Brinton Lemar, Vito Braun, Ismail Kamagate i Sertač Šanli. Jasno je da če Alimpijević imati kvalitetniju ekipu u narednoj, u odnosu na minulu sezonu, a ukoliko srpski trener uspe da pretoči svoje taktičke zamisli na teren, jasno je da Bešiktaš nikome neće biti lak protivnik.