Srpski sin stigao u Čempionšip: Filip Bilbija predstavljen u Derbi Kauntiju
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 18:51
Nemački krilni napadač srpskih korena dogovorio trogodišnju saradnju sa popularnim Ovnovima
Odličnu prethodnu sezonu imao je Filip Bilbija u dresu Paderborna. Nemački krilni napadač je na 29 utakmica u Cvajti postigao 15 golova i dao veliki doprinos plasmanu kluba iz Vestfalije u Bundesligu posle sedam godina. Logično, odmah je probudio interesovanje klubova iz drugih sredina, konkretno - iz Nemačke.
Pominjalo se da ga želi Verder, ali se od spekulacija nije otišlo dalje. Međutim, Bilbija će svakako naplatiti dobru sezonu u Cvajti. Srpski sin je stigao u Čempionšip i zvanično je predstavljen kao novi fudbaler Derbi kauntija. Popularni Ovnovi nisu izdvojili nikakav novac za obeštećenje, pošto je Filip bio slobodan igrač (nije bio voljan da ostane u Paderbornu), a sa njim je klub sa Prajd parka potpisao trogodišnji ugovor. Uskoro će se priključiti ostatku ekipe na priprema u Austriji.
Izabrane vesti
Krilni napadač je u centar pažnje došao posle fenomenalne utakmice protiv Magdeburga kad je postigao sva četiri gola u pobedi (4:3), čak je privukao pažnju selektora Srbije Veljka Paunovića, pogotovo što Orlovi imaju problema sa krilima, a Bilbija sa spceifičnom visinom za tu poziciju (skoro 190 centimetara) izgleda kao zanimljiva opcija.
Inače, za Filipovo dovođenje, bio je zainteresovan Volfsburg. Doskorašnji Bundesligaš bio je vrlo izdašan sa ponudom 1.800.000 evra po sezoni uz bonus za potpis. Prema pojedinim informacijama, agent 26-godišnjeg napadača već je bio postigao dogovor sa Volfzburgom i samo se čekala potvrda posla, ali kao i u slučaju Verdera - ništa nije realizovano. Na kraju je Derbi brzo reagovao i ugrabio momka srpskih korena.