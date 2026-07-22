Srpski sin stigao u Čempionšip: Filip Bilbija predstavljen u Derbi Kauntiju

Odličnu prethodnu sezonu imao je Filip Bilbija u dresu Paderborna. Nemački krilni napadač je na 29 utakmica u Cvajti postigao 15 golova i dao veliki doprinos plasmanu kluba iz Vestfalije u Bundesligu posle sedam godina. Logično, odmah je probudio interesovanje klubova iz drugih sredina, konkretno - iz Nemačke.

Pominjalo se da ga želi Verder, ali se od spekulacija nije otišlo dalje. Međutim, Bilbija će svakako naplatiti dobru sezonu u Cvajti. Srpski sin je stigao u Čempionšip i zvanično je predstavljen kao novi fudbaler Derbi kauntija. Popularni Ovnovi nisu izdvojili nikakav novac za obeštećenje, pošto je Filip bio slobodan igrač (nije bio voljan da ostane u Paderbornu), a sa njim je klub sa Prajd parka potpisao trogodišnji ugovor. Uskoro će se priključiti ostatku ekipe na priprema u Austriji.