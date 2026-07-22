Čudan transfer u Francuskoj: Monako daje 30.000.000 evra za špica koji je dao šest golova i ispao iz lige
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 17:28
Matis Ablin iz Nanta uskoro bi trebalo da krene put Kneževine i ostvari rekordnu zaradu od prodaje jednog igrača
Čudan potez vuče Monako. Istina treba im napadač, pogotovo što u ovom trenutku mogu da se oslone jedino na Folarina Baloguna, dok je Mika Biret totalno potonuo posle obećavajuće polusezone kad je stigao iz Austrije. Naime, klub iz Kneževine rešio je da plati 30.000.000 evra za napadača Matisa Ablina, prenosi Lekip. Ništa ovo ne bi bilo neobično da Matisov Nant nije ispao iz lige prethodne sezone, a nekadašnji mladi reprezentativac Francuske je na 31 utakmici postigao samo šest golova. Pored špica, Ablin može da pokrije poziciju krila.
Pregovori između klubova trajali su nekoliko meseci, Monako je još u aprilu poslao prvu ponudu, ali ona je odbijena, na kraju, Nant je popustio, međutim, sledi mu rekordna zarada od prodaje jednog igrača. Prethoni rekord držao je Nejtan Zeze.
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Perspektivni štoper poreklom iz Obale Slonovače je pre nekoliko dana otišao u Neom iz Saudijske Arabije, a klub sa zapada Francuske dobio je obeštećenje od 20.000.000 evra bez bonusa. Tako je Nant od prodaje dvojice fudbalera zaradio 50.000.000. Odličan posao kluba koji će igrati niži rang. Ablin nije uvršten u tim za pripremnu utakmicu protiv niželigaša La Roša. Očekuje se da igrač potpiše ugovor na pet godina sa klubom iz Kneževine.
Monako je sredina koja je podložna ograničenjima u pogledu plata i finansija i moraće da proda neke od glavnih igrača kako bi imao finansijsku ravnotežu. Očekuje se odlazak nekog od glavnih protagonista (Magnesa Aklijuša, Folarina Baloguna, Lamina Kamare, moguće je i da će Aleksandr Golovin biti prodat), ali i dalje može da se nategne i izdvoji veliki novac da bi doveo igrača kojeg želi.
Za Ablina se pominjalo interesovanje Kristal Palasa, ali klub sa Selhurst Parka nikad nije poslao zvaničnu ponudu, Galatasaraj ga je isto video kao opciju, ali igrač nije hteo da ide u Tursku i bude senka Viktora Osimena, želi da bude starter preneo je turski novinar Jagiz Sabunčoglu. Pritom, turski šampion je razmatrao pozajmicu sa mogućim otkupom, dok je Nant želeo transfer od 25.000.000 evra. Na kraju će popularni "Kanarinci" finansijski proći još bolje nego što su planirali, pošto će izvući 5.000.000 više za jednog od najboljih igrača.