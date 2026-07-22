Čudan transfer u Francuskoj: Monako daje 30.000.000 evra za špica koji je dao šest golova i ispao iz lige

Perspektivni štoper poreklom iz Obale Slonovače je pre nekoliko dana otišao u Neom iz Saudijske Arabije, a klub sa zapada Francuske dobio je obeštećenje od 20.000.000 evra bez bonusa. Tako je Nant od prodaje dvojice fudbalera zaradio 50.000.000. Odličan posao kluba koji će igrati niži rang. Ablin nije uvršten u tim za pripremnu utakmicu protiv niželigaša La Roša. Očekuje se da igrač potpiše ugovor na pet godina sa klubom iz Kneževine.

Monako je sredina koja je podložna ograničenjima u pogledu plata i finansija i moraće da proda neke od glavnih igrača kako bi imao finansijsku ravnotežu. Očekuje se odlazak nekog od glavnih protagonista (Magnesa Aklijuša, Folarina Baloguna, Lamina Kamare, moguće je i da će Aleksandr Golovin biti prodat), ali i dalje može da se nategne i izdvoji veliki novac da bi doveo igrača kojeg želi.

Za Ablina se pominjalo interesovanje Kristal Palasa, ali klub sa Selhurst Parka nikad nije poslao zvaničnu ponudu, Galatasaraj ga je isto video kao opciju, ali igrač nije hteo da ide u Tursku i bude senka Viktora Osimena, želi da bude starter preneo je turski novinar Jagiz Sabunčoglu. Pritom, turski šampion je razmatrao pozajmicu sa mogućim otkupom, dok je Nant želeo transfer od 25.000.000 evra. Na kraju će popularni "Kanarinci" finansijski proći još bolje nego što su planirali, pošto će izvući 5.000.000 više za jednog od najboljih igrača.