Liverpul razmišlja o već viđenom pojačanju Pari Sen Žermena

Na Enfild je ovog leta stiglo levo krilo Viktor Munjoz za kojeg je Osasuni isplaćeno obeštećenje od 40.000.000 evra (podelila ga sa Real Madridom). U međuvremenu se pričalo o Janu Diomandeu kao velikoj želji, ali je Pari Sen Žermen već dogovorio petogodišnju saradnju sa momkom iz Obale Slonovače (za sada nema dogovora sa Lajpcigom). Nakon toga Bredli Barkola je iskočio kao potencijalno pojačanje Redsa koji se sada raspituju za Aklijuša.

Reprezentativac Francuske jeste desno krilo, ali na prvu loptu, uprkos velikom talentu, ne deluje kao igrač koji bi mogao da uskoči u kopačke Mohameda Salaha. Ipak, Aklijuš je fudbaler sposoban da odigra na više pozicija u ofanzivi. Može da napada i po levom boku, da igra na poziciji destke ili da glumi špica.

Aklijuš je prošle sezone odigrao 43 meča u dresu monaka uz učinak od sedam golova i 11 asistencija. U seniorski fudbal uplivao je u sezoni 2021/22, ali je pravi proboj doživeo u takmičarskoj 2023/24. Statistika kaže da je na 139 nastupa za Monako postigao 23 i namestio 28 golova.