"Blitzkrieg" na holandski način: Tvente ustao iz groba i nokautirao PSV za četiri minuta

Pitaće se Piter Boš u narednim danima šta se desilo sa njegovom ekipom. Imali su rezultat koji im odgovara, čak uspeli da se vrate nakon što je Tvente došao u vođstvo preko Junesa Tahe. Gus Til je za tri minuta dvaput uspeo da savlada Larsa Unerstala i kreira preokret. U drugom poluvremenu, kako je utakmica odmicala, tenzija je postajala sve veća, zamalo nije došlo do tuče sredinom drugog poluvremena i od tog momentase Tvente probudio i počeo sve žešće da napada.

Imao je PSV posed, ali iz njega nisu dobili mnogo, Tvente je bio taj koji je imao bolje šanse. Trener Džon van den Brom je promenio formaciju i zaigrao sa trojicom pozadi. Domaći su krenuli na sve ili ništa, videli su da aktuelni šampion deluje nesigurno, da Veghorst svojom konstitucijom pravi velike probleme štoperima tima iz Ajndhovena.

Ispostavilo se da je čovek koji je kroz karijeru toliko puta bio koban po Tvente (Veghorst je u karijeri protiv kluba iz Enšedea postigao devet golova - više nego protiv bilo koga drugog), bio čovek koji je Ponos Istoka u dobroj meri pogurao ka najvećoj pobedi ove sezone. Sanjaće PSV ovu utakmicu u narednim danima.

EREDIVIZIJA – 7. KOLO

Petak

Groningen – Zvole 3:0 (2:0)

/Van Bergen 20, Šrojders 43, Land 68/

Subota

Den Hag - Kambur 1:1 (0:1)

/Barani 74 - Kvam 44/

Sparta Roterdam - Herenven 0:4

/Kurtens 28, Trenskov 43, Rivera 56, Fardži 75/

Ajaks - Ekscelzior 2:2

/Brant 32, Arokodare 64 - Hartjes 45+1, Sliti 62/

Viljem II - Fortuna Sitard 0:0

Nedelja

Fajenord - Utreht 5:0 (3:0)

/Hađ Musa 6, 33, Načo 9, Valente 53pen, Dijara 64/

AZ Alkmar - Telstar 1:0 (1:0)

/Merdink 19/

Tvente - PSV Ajndhoven 3:2 (1:2)

/Taha 14, Veghorst 79, Vajdman 83 - Til 26, 29/

16.45: (1,95) NEC (3,70) Go Ahed Igls (3,70)

***Kvote su podložne promenama