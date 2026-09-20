Džastin Klajvert propušta oba meča protiv Srbije
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Vreme čitanja: 1min | ned. 20.09.26. | 16:56
Povreda fudbalera Bornmuta zbog koje će nekoliko nedelja biti van terena
Objavio je u petak Ćavi Ernandez spisak reprezentacije Holandije za prva četiri meča Lige nacija, ali već koliko danas je doživeo prvu promenu.
Džastin Klajvert neće moći da igra za Holandiju u ovom reprezentativnom „prozoru“, što znači da će propustiti obe utakmice protiv Srbije. Prva će se igrati u Beogradu 27. septembra, druga 4. oktobra u Ajndhovenu.
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Fudbaler Bornmuta se povredio u San Sebastijanu, na utakmici Lige Evrope protiv Real Sosijedada, što je otkrio trener Bornmuta Marko Roze.
„Džastin se povredio u San Sebastijanu. Bićemo bez njega nekoliko nedelja. Nije ništa strašno, ali potrebno je vreme da povreda zaceli“, rekao je Roze.
Klajvert je bio ove sezone starter na svim utakmicama Bornmuta. Kakav mu je status u reprezentaciji Holandije kod novog selektora Ćavija, moraće da sačeka neko naredno okupljanje da bi saznao. Kod prethodnog, Ronalda Kumana, bio je akter Svetskog prvenstva, ali je igrao na dve poslednje utakmice kao rezervista.