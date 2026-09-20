Džastin Klajvert propušta oba meča protiv Srbije

Objavio je u petak Ćavi Ernandez spisak reprezentacije Holandije za prva četiri meča Lige nacija, ali već koliko danas je doživeo prvu promenu.

Džastin Klajvert neće moći da igra za Holandiju u ovom reprezentativnom „prozoru“, što znači da će propustiti obe utakmice protiv Srbije. Prva će se igrati u Beogradu 27. septembra, druga 4. oktobra u Ajndhovenu.