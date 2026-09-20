Petrović ostavljen na cedilu: Isak se ušunjao u peterac i utišao Vitaliti
Vreme čitanja: 5min | ned. 20.09.26. | 16:53
Minimalac Liverpula na gostovanju Bornmutu, Iraola uspeo da slomi "svoje"
Nije imao previše posla Đorđe Petrović što se tiče udaraca u okvir gola, upisao je dve odbrane za čitavu utakmicu, ali taj treći šut koji je išao između njegovih stativa – nikako nije mogao da skine. Ostavila ga je odbrana Trešnjica na cedilu jer su izgubili iz vidokruga Aleksandera Isaka, koji se samo ušunjao na peterac, ostao usamljen posle odbijene lopte i imao lak posao da u 57. minutu donese pobedu Liverpulu protiv Bornmuta – 1:0 (0:0).
Posle tri uzastopna remija, Bornmut je doživeo poraz i ne zna za pobedu i dalje u Premijer ligi, jedini uz Totenhem i Fulam, pretposlednju i poslednjeplasiranu ekipu. Što se Liverpula tiče, oni su upisali drugu pobedu posle pet kola i polako se penju ka gore, gde im je po kvalitetu i mesto.
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Uvek je dobra zabava na Vitalitiju, Trešnjice stalno znaju da naprave šou na domaćem terenu ko god da je protivnik, a sada je stigao nepredvidivi Liverpul. Izgleda da još Iraola traži prave kombinacije i gleda kako da svoj sistem uspostavi u Liverpulu, a sigurno najveći test na početku nove sezone imao je upravo na stadionu gde su mu klicali i skandirali ime. Završio je šesti prošle sezone, odveo je Bornmut u Ligu Evrope, ostavio ekipu u rukama Marka Rozea, pa je ovo bio pravi duel da se odmere snage dvojice stručnjaka. Nije bilo goleade, koja je mogla da se očekuje na ovom meču, ali je bilo i više nego zanimljivo.
Da je neko nekoga načeo u ranoj fazi meča, za šta je bilo prilika, sigurno bi bilo otvorenije sa više pogodaka verovatno u obe mreže, ali nikako ni jedni ni drugi nisu mogli do gola u prvom delu. Prvi je pripretio Soboslaj u desetom minutu iz slobodnjaka sa oko 20 metara. Kada Mađar namesti loptu za slobodan udarac, to je maltene velika prilika, ali ovoga puta je gađao preko prečke, zamalo. Na drugoj strani je odličnu priliku imao Evanilson, tačnije vrhunski se snašao. Dobio je loptu sa leve strane i štiklom hteo da prevari Alisona i smesti loptu u malu mrežu, ali je brazilski golman sjajno reagovao u 18. minutu.
Napadali su gosti i pokušavali nekako da probiju bedem Bornmuta, mada je dobru odbranu imao i Đorđe Petrović, koji je zaustavio solidan šut Barkole. Sprečio je Francuza odbranom nogama da zatrese mrežu, a nije imao posla kada je Isak gađao preko gola sa ivice kaznenog i još jednom Soboslaj pored leve stative. Imao je posla, morao je da bude oprezan srpski golman, a nesavladan je otišao na veliki odmor. Međutim, kapitulirao je u 57. minutu.
Probio je Kodi Gakpo po desnoj strani, išao je kao tenk, prolazio i rušio sve pred sobom, podigao glavu i video Virca da je tu negde oko peterca. Nemački ofanzivac nije uspeo da zahvati loptu petom, ali je odbrana bila nespretna i nekako je Aleksander Isak ostao usamljen. Ništa nije mogao u 57. minutu Đorđe Petrović jer je to bio i više nego zicer za reprezentativca Švedske.
Imao je Isak još dve polu-prilike dok nije izašao iz igre u 81. minutu, dok na drugoj strani nije bilo nešto uzbuđenja jer ni Bornmut nije imao ideju kako da razbije dobro postavljenu odbranu Redsa. Van Dajk je igrao sjajno, komandovao je poslednjom linijom i nije dopuštao ništa da prođe, a s obzirom da su svi pratili lidera i kapitena, sve je bilo savršeno u defanzivnom delu.
Nešto su pokušavali domaći da smisle, nisu uspevali, ali su dobili u 90. minutu priliku da sa 18 metara iz slobodnog udarca dođu do izjednačenja. Posle igranja rukom, Aleks Skot je namestio loptu i rešio da on bude taj koji šutira, a onda je usledio ozbiljno razočarenje. Gađao je daleko preko gola pred ulazak u sudijsku nadoknadu.
Nije bilo nekog preteranog uzbuđenja do kraja, osim što je Alison ukrotio jedan centaršut posle udarca iz ugla i to je bilo to od Bornmuta.
PREMIJER LIGA – 5. KOLO
Petak
Brentford - Čelsi 3:0 (0:0)
/Entoni 61, Tijago 83, Karvaljo 90+4/
Subota
Totenhem - Aston Vila 2:3 (0:1)
/Galaher 86, Van Heke 90+8 - Manzambi 45+4, Džekson 67, Buendija 79/
Brajton - Arsenal 3:0 (2:0)
/Gros 31, Kostulas 45, Andres 57/
Everton - Ipsvič 1:0 (1:0)
/Bari 11/
Njukasl - Hal 2:1 (2:0)
/Vilok 3, Hol 7 - Čo 67/
Notingem Forest - Koventri 0:1
/Dasilva 55/
Nedelja
Bornmut - Liverpul 0:1 (0:0)
/Isak 57/
Lids - Kristal Palas 0:0
Mančester siti - Sanderlend 5:3 (3:2)
/Fernandez 9, Šerki 29, Semenjo 43, 57, Haland 81 - Brobi 12, 33, 59/
17.30: (3,40) Fulam (3,50) Mančester Junajted (2,10) MR
***kvote su podložne promenama