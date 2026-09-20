Petrović ostavljen na cedilu: Isak se ušunjao u peterac i utišao Vitaliti

Uvek je dobra zabava na Vitalitiju, Trešnjice stalno znaju da naprave šou na domaćem terenu ko god da je protivnik, a sada je stigao nepredvidivi Liverpul. Izgleda da još Iraola traži prave kombinacije i gleda kako da svoj sistem uspostavi u Liverpulu, a sigurno najveći test na početku nove sezone imao je upravo na stadionu gde su mu klicali i skandirali ime. Završio je šesti prošle sezone, odveo je Bornmut u Ligu Evrope, ostavio ekipu u rukama Marka Rozea, pa je ovo bio pravi duel da se odmere snage dvojice stručnjaka. Nije bilo goleade, koja je mogla da se očekuje na ovom meču, ali je bilo i više nego zanimljivo.

Da je neko nekoga načeo u ranoj fazi meča, za šta je bilo prilika, sigurno bi bilo otvorenije sa više pogodaka verovatno u obe mreže, ali nikako ni jedni ni drugi nisu mogli do gola u prvom delu. Prvi je pripretio Soboslaj u desetom minutu iz slobodnjaka sa oko 20 metara. Kada Mađar namesti loptu za slobodan udarac, to je maltene velika prilika, ali ovoga puta je gađao preko prečke, zamalo. Na drugoj strani je odličnu priliku imao Evanilson, tačnije vrhunski se snašao. Dobio je loptu sa leve strane i štiklom hteo da prevari Alisona i smesti loptu u malu mrežu, ali je brazilski golman sjajno reagovao u 18. minutu.

Napadali su gosti i pokušavali nekako da probiju bedem Bornmuta, mada je dobru odbranu imao i Đorđe Petrović, koji je zaustavio solidan šut Barkole. Sprečio je Francuza odbranom nogama da zatrese mrežu, a nije imao posla kada je Isak gađao preko gola sa ivice kaznenog i još jednom Soboslaj pored leve stative. Imao je posla, morao je da bude oprezan srpski golman, a nesavladan je otišao na veliki odmor. Međutim, kapitulirao je u 57. minutu.

Probio je Kodi Gakpo po desnoj strani, išao je kao tenk, prolazio i rušio sve pred sobom, podigao glavu i video Virca da je tu negde oko peterca. Nemački ofanzivac nije uspeo da zahvati loptu petom, ali je odbrana bila nespretna i nekako je Aleksander Isak ostao usamljen. Ništa nije mogao u 57. minutu Đorđe Petrović jer je to bio i više nego zicer za reprezentativca Švedske.