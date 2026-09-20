Majk Batist o čačanskoj školi: Darko mi savetovao da se vratim Željku! I ja želim Jokića u PAO

Legenda Panatinaikosa i čovek koji je sa atinskim velikanom osvojio sve što se osvojiti može, Majk Batist , ponovo je na mestu uspeha. Nakon 10 igračkih sezona u kojima je izgradio neraskidivu vezu sa klubom i navijačima, Amerikanac se vratio u OAKA dvoranu, ovoga puta kao pomoćnik Željka Obradovića , nakon što je odlučio da napusti stručni štab Darka Rajakovića u Toronto Reptorsima.

U iskrenom razgovoru za Mozzart Sport, Batist je podelio utiske o povratku u Grčku, saradnji sa dvojicom srpskih stručnjaka iz Čačka, ali se dotakao i atmosfere u Beogradu i predsednikovog sna o Nikoli Jokiću. 25. septembar, 20.45: (1,70) Partizan Mozzart Bet (14,5) Olimpija Milano (2,30) Na samom početku, nekadašnji dominantni centar nije krio emocije povodom povratka u prestonicu Grčke.

„Sjajan je osećaj ponovo biti ovde. Svi znaju moju istoriju sa Panatinaikosom, igrao sam 10 godina i stekao prijatelje za ceo život koje smatram porodicom. Srećan sam što sam ponovo u svojoj drugoj kući. Biti trener je znatno drugačije nego biti igrač, ali svo svoje igračko i trenersko iskustvo stavljam u službu kluba. Sezona je izazovna i idemo korak po korak”, ističe Batist.

Ključni trenutak za njegov povratak dogodio se tokom leta, kada je stigao poziv koji se u evropskoj košarci jednostavno ne odbija.

„Željko me je pozvao letos. Imali smo zaista dobar razgovor. Pričali smo o porodičnoj atmosferi koju želi da stvori oko igrača i značaju toga da ljudi poput mene, Dimitrisa Dijamantidisa ili Alvertisa, koji su stubovi Panatinaikosa, budu uz ekipu. Moje iskustvo je tu kao mač sa dve oštrice, igrači me poštuju jer znaju da sam ovde igrao i pobeđivao. Kada nešto kažem, znam da imam njihovu punu pažnju i to ne uzimam zdravo za gotovo.” Odlazak iz Toronta nakon tri godine nije bio lak, ali je podrška prvog trenera Reptorsa, Darka Rajakovića, bila je od velikog značaja.

„Darko je bio izuzetno srećan zbog mene. Ne bih rekao da je odluka bila laka, ali je bila prava. Bio je neverovatna podrška. Razgovarali smo dugo, a njegov savet i podstrek dali su mi dodatnu motivaciju. U Torontu smo izgradili posebnu vezu za tri godine, ali učenje od Darka je bilo kao škola, direktno obrazovanje od jednog od najboljih. Zauvek sam mu zahvalan".

Batist se kroz osmeh prisetio i zanimljivog detalja sa početka saradnje u NBA ligi, koji povezuje rodni srpskih trenera. Naravno u pitanju je Čačak.

„Kada sam potpisao za Toronto i čuo se sa Željkom, rekao mi je: 'Pazi se, Darko i ja smo iz istog grada u Srbiji!' To vam samo pokazuje ljubav i poštovanje koje srpski treneri imaju jedni prema drugima, ali i kakvu trenersku zajednicu čine. Redovno delimo informacije, a Darko me je pogurao da prihvatim ovu priliku.” Iako je prošlo tek mesec dana od okupljanja, saradnja na relaciji Obradović–Batist već funkcioniše besprekorno, uprkos problemima sa povredama u timu.

„Razmenjujemo mišljenja tokom i posle utakmice. Pričamo o detaljima koje moramo da popravimo. Iako smo kratko zajedno i imamo kadrovskih problema, uvek ima prostora za napredak. Željko zaista ceni moje viđenje stvari, kao što i ja cenim njegovo. Otvorenog sam uma i uvek spreman da naučim nešto novo.” Ko osvaja Evroligu? Na pitanje o čestim izjavama predsednika Panatinaikosa da će učiniti sve da u Atinu dovede Nikolu Jokića, Batist se nasmejao.

„To bi bilo fantastično! Ako dođe do te situacije, uključio bih se u 'političarenje' i dao sve od sebe da pomognem da ga dovedemo! Jokić je jedan od njegovih omiljenih igrača i siguran sam da će pokušati sve što je u njegovoj moći. Znam da Nikola ima obaveze u NBA ligi, ali probaš, pa šta bude. Nikad se ne zna!”