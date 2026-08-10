Nije lako naći zamenu za Rodrija, a ni jeftino
Vreme čitanja: 2min | pon. 10.08.26. | 10:00
Siti bi mogao da potroši preko 250.000.000 evra na dvojicu fudbalera od kojih se očekuje da naslede sjajnog Španca
Iako je Enco Mareska rekao da očekuje Rodrija na treninzima Mančester Sitija od srede, 12. avgusta, jasno je da sjajni Španac neće još dugo nositi opremu engleskog kluba. Pitanje je dana kada će potpisati za Barselonu, pa Građani uveliko tragaju za njegovim naslednikom. Što nije uopšte jednostavno.
Rodrijeva zamena moraće da se nosi sa ogromnim pritiskom očekivanja. Moraće da preuzme ulogu od igrača koji je kandidat za Zlatnu loptu, koji ima veliko iskustvo i autoritet, koji ima fantastičan pregled igre i uticaj na saigrače. Čije lopte imaju oči, pogotovo kada ih pošalje preko protivničke odbrane.
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Malo je takvih igrača, a Niko Gonzales, Tidžani Rejnders i Mateo Kovačić nisu među njima. Njihovi kvaliteti Sitiju donose nešto drugo pa su se na Etihadu odlučili za Eliota Andersona. Plaćen je 135.000.000 evra Notingem Forestu i na nedavnom Mundijalu je pokazao da će imati šta da donese u Mareskin tim. Ipak, reč je o igraču sa svega 42 minuta u Ligi šampiona, kroz dva nastupa svojevremeno za Njukasl. Pred Andersonom je još dug put dokazivanja da bi mogao da se uporedi sa Rodrijem.
Svesni su toga na Etihadu, pa su rešili da dovedu još jednog centralnog vezistu koji je sposoban da komanduje ekipom. Izbor je pao na Lilovog Ajuba Buadija, a 130.000.000 evra trebalo bi da zadovolji apetite Doga kada je reč o obeštećenju. I Marokanac odrastao u Francuskoj, međutim, nema dovoljno iskustva da odmah preuzme ulogu lidera. Tek mu je 18 godina, pa iako je u pitanju ogroman potencijal, treba biti strpljiv.
Svakako, odlazak Rodrija neće ostaviti samo veliku rupu u timu, već i u budžetu Mančester Sitija. Za pomenute dve zamene projektovano je 265.000.000 evra. Ako se realizuje i dovođenje Buadija, vrlo je moguće da ćemo ga gledati u tandemu sa Andersonom. Imajući u vidu enormne iznose za obeštećenja, teško je očekivati da bi im Mareska delio minutažu i rotirao ih u startnoj postavi.
Pre će biti da će Italijan žrtvovati nekog od starosedelaca.