Nije lako naći zamenu za Rodrija, a ni jeftino

Malo je takvih igrača, a Niko Gonzales, Tidžani Rejnders i Mateo Kovačić nisu među njima. Njihovi kvaliteti Sitiju donose nešto drugo pa su se na Etihadu odlučili za Eliota Andersona. Plaćen je 135.000.000 evra Notingem Forestu i na nedavnom Mundijalu je pokazao da će imati šta da donese u Mareskin tim. Ipak, reč je o igraču sa svega 42 minuta u Ligi šampiona, kroz dva nastupa svojevremeno za Njukasl. Pred Andersonom je još dug put dokazivanja da bi mogao da se uporedi sa Rodrijem.

Svesni su toga na Etihadu, pa su rešili da dovedu još jednog centralnog vezistu koji je sposoban da komanduje ekipom. Izbor je pao na Lilovog Ajuba Buadija, a 130.000.000 evra trebalo bi da zadovolji apetite Doga kada je reč o obeštećenju. I Marokanac odrastao u Francuskoj, međutim, nema dovoljno iskustva da odmah preuzme ulogu lidera. Tek mu je 18 godina, pa iako je u pitanju ogroman potencijal, treba biti strpljiv.