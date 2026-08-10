Najbolji igrač 4. kola Mozzart Bet Superlige: Mohamed Sise probudio Kragujevac

Vreme čitanja: 1min | pon. 10.08.26. | 10:20

Dva gola Senegalca za pobedu nad Zemunom

Statistika kaže da se Mohamed Sise, iako je napadač i iako ima 25 godina, nije nadavao golova u karijeri. Najefikasniji je bio u dresu B tima Sedana, gde se šest puta upisao u strelce. Ali, Kragujevac bi mogao da mu bude dugo tražena odskočna daska.

Fudbaler rodom iz Senegala, rođen u Francuskoj, u trećoj utakmici u dresu Radničkog bio je – dvostruki strelac. Nastradao je Zemun pred praznim tribinama Čika Dače – 3:0.

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Sise se dva puta upisao u strelce do poluvremena i otvorio vrata pobedi, koju je kasnije samo potvrdio Uroš Sremčević. Teško da je tamnoputi napadač Radničkog nekada ranije u karijeri dobio priznanje za Igrača kola, ali evo, posrećilo mu se u 4. rundi Mozzart Bet Superlige.

Utakmica protiv Zemuna mogla je da bude ubedljivo najbolja u karijeri Mohameda Sisea, jer je između dva gola promašio kolosalnu šansu, imao je het-trik na dlanu. Ali i ovo mu je bilo dovoljno da dobije “osmicu” i bude jedini igrač sa tom ocenom u 4. kolu.

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