Najbolji igrač 4. kola Mozzart Bet Superlige: Mohamed Sise probudio Kragujevac

Statistika kaže da se Mohamed Sise, iako je napadač i iako ima 25 godina, nije nadavao golova u karijeri. Najefikasniji je bio u dresu B tima Sedana, gde se šest puta upisao u strelce. Ali, Kragujevac bi mogao da mu bude dugo tražena odskočna daska.

Fudbaler rodom iz Senegala, rođen u Francuskoj, u trećoj utakmici u dresu Radničkog bio je – dvostruki strelac. Nastradao je Zemun pred praznim tribinama Čika Dače – 3:0.