Murinjo 2013. potpisao za Junajted, pa u suzama zvao Fergija: Izvini, ne mogu da izdam Čelsi

Portugalac se baš u to vreme rastao sa Real Madridom, posle, prema ličnom priznanju, najgore sezone u karijeri... I ekspresno je postao najtraženiji stručnjak na planeti. Dok je javnost spekulisala o povratku u voljeni mu London, iza zatvorenih vrata krčkao se fudbalski zemljotres. Portugalac je bio razapet između gigantskog profesionalnog izazova i istinsnke, emotivne povezanosti sa klubom u kojem je izgradio kultni status.

U novom Netfliksovom dokumentarnom filmu pod nazivom "Mourinho", portugalski stručnjak otvorio je dušu i naterao nas da razmišljamo o alternativnoj fudbalskoj istoriji. Pre nego što je Mojes promovisan kao novi trener Junajteda, Murinjo je već bio stavio potpis na ugovor sa mančesterskim velikanom kako bi nasledio Fergusona. Samo nekoliko sati kasnije usledio telefonski poziv u suzama koji je preokrenuo sudbinu giganta sa Old Traforda.

„Otišao sam u Čelsi 2013. godine, ali postoji nešto što niko ne zna iz tog perioda” otkrio je Murinjo i dodao: „Mislim da mogu to da kažem jer nikoga ne povređujem istinom, a cilj ovog projekta i jeste da iznesemo istinu. Kada sam napustio Real Madrid, potpisao sam ugovor sa Mančester Junajtedom kako bih nasledio ser Aleksa.”

(3,35) Fakel (3,25) Ahmat (2,25)

Svestan veličine kluba sa Old Traforda, Žoze je priznao koliko ga je takva ponuda mamila, ali je na kraju presudilo srce.

„Naravno da sam bio izuzetno počastvovan, jer je privlačnost Mančester Junajteda neverovatna. Kada kažem da je Real Madrid najveći klub na svetu, moram da dodam da je Junajted veoma, veoma blizu. Ali jedna stvar je ljubav prema fudbalu, a druga ljubav prema određenom klubu. To je moćnije od same igre, a meni je posle iskustva u Realu bilo prekopotrebno da se osetim voljenim.”

Jedan od sagovornika u pomenutom dokumentarcu bio je i sam ser Aleks Ferguson, koji je potvrdio da je bio uveren kako je posao završen i da Murinjo sigurno stiže na Teatar snova. Međutim, situacija se dramatično promenila u samo nekoliko sati.

„Ranije te večeri me je pozvao i plakao je,” prisetio se Ferguson. „Rekao mi je: ’Aleks, ne mogu... Dao sam reč Čelsiju i neću je prekršiti.’ Razlog koji mi je dao mogao sam da razumem, ali sam u tom trenutku bio izuzetno razočaran.”

Murinjova neraskidiva veza sa Čelsijem građena je tokom njegovog prvog mandata na Stamford Bridžu, kada je klubu doneo dve titule Premijer lige, FA kup i dva Liga kupa. Portugalac je morao da zakopa ratne sekire sa vlasnikom Romanom Abramovičem kako bi se vratio na mesto uspeha. Taj povratak doneo je novu šampionsku krunu i Liga kup, pre nego što je usledio razlaz u decembru 2015. godine.

Igrom sudbine, Murinjo je na kraju ipak seo na klupu Junajteda 2016. godine i tamo proveo dve i po godine, ali propuštena prilika da direktno preuzme kormilo od Fergusona ostala je zapisana kao jedan od najvećih "šta bi bilo kad bi bilo" momenata u istoriji engleskog, ali i evropskog fudbala.

„To što sam izgubio priliku da budem trener koji će naslediti ser Aleksa Fergusona za mene jeste bilo dramatično, ali ne žalim, jer je to bila odluka koju sam doneo srcem,” poručio je Murinjo, koji se ovog leta ponovo vratio na klupu Real Madrida.

„Mislim da je u ljudskoj prirodi da, kada nešto uradite iz čiste ljubavi, to se nikada ne smatra greškom. Vratio sam se u Čelsi sa osećajem da idem kući, ali i sa ogromnom odgovornošću, jer je sve što sam pre toga uradio bila istorija, a nikako nisam želeo da uništim sopstvenu zaostavštinu”, zaključio je Murinjo.