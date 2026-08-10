Kako se dolazi do mirnoće? Izađeš na teren i potvrdiš da si bolji

Zbog svega toga nema dileme da je stručni štab srpskog šampiona podjednaki akcenat na treninzima u poslednjih šest dana stavio na psihološki i taktički aspekt. Bilo je neophodno da se sačuva fokus za ono šta se dešavalo na terenu, ali i da se eliminišu problemi koje je protivnik stvarao crveno-belima tokom utakmice na Haladaš stadionu. Zvezda se mučila sa presingom i pritiskom rivala, imala mnogo komplikacija sa otvaranjem igre, što joj je postepeno oduzimalo sigurnost u igri i kao rezultat imalo primljen pogodak u 38. minutu utakmice.

Utorak, 20.00: (1.33) Crvena zvezda (5.60) Hapoel Ber Ševa (8.50)

Stanković je protiv Pazara odmorio one koji su imali najviše problema protiv Izraelaca i sačuvao ih za revanš. Kostov je zamenio Čama u 64. minutu, dok su Abu Fani i Osman Bukari ušli na teren u 73. minutu. Strahinja Eraković je pojačao poslednju liniju u samoj završnici meča. Ostaje da se vidi da li će svima njima Stanković pružiti priliku da poprave utisak i u revanšu.

Osman Bukari je bio Zvezdin adut u pripremi prvog meča, što se najviše videlo u prvom poluvremenu, kada je konstantno tražen od svojih saigrača i pokušavao da iskoristi svoju brzinu, ali i visoko izlaženje Baltakse. To nije dalo očekivanog rezultata, ali jeste bio jedan od uzroka što je formalni domaćin u 58. minutu ostao bez startnog levog beka i biće oslabljen za revanš. Verujemo da će crveno-beli i ovoga puta igrati na kartu Bukarijeve brzine, uz nadu da će biti koncentrisaniji i tražiti prave putanje ka protivničkom golu. Marakana će mu sasvim sigurno više prijati po tom pitanju.

Zvezdi će za revanš, sada kada je poljuljanog samopouzdanja, trebati karakterni igrači, pa neće biti iznenađenje ukoliko se Stanković upravo iz tog razloga bude odlučio za Marka Arnautovića od starta meča. Nagoveštaj toga bi mogla da bude i činjenica što je bivši napadač Intera presedeo čitavu utakmicu na klupi za rezervne igrače i akumulirao snagu za sutrašnji revanš na stadionu Rajko Mitić (20.00).

Dobra stvar za Zvezdin stručni štab je i to što je dobar meč protiv Novog Pazara odigrao Džej Enem, čime je Stanković dobio novu opciju za revanš. Zvezdi je u drugom poluvremenu u Sombatelju nedostajalo težine u napadu, da dodatno optereti protivničke štopere. Koliko je nezgodan kada dobije loptu u prostor videlo se i kod gola protiv Novog Pazara, kada se snažni Jovan Marinković od njega odbio kao od zida, a potom je usledila realizacija za konačan rezultat utakmice. Nema dileme da će Holanđanin svoje minute dobiti i u revanšu.