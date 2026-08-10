Koković uživao u 2:2: Dajte nam što više ovakvih utakmica

“Ovo je bila netipična utakmica za Superligu Srbije – veoma sadržajna, otvorena i dinamična. I mi i OFK Beograd imamo sličnu ideju kako fudbal treba da se igra i zaista sam uživao u ovakvoj utakmici. Kada se podvuče crta, mislim da je nerešen rezultat realan. OFK Beograd je imao nekoliko prilika da potpuno preokrene utakmicu, a mi smo uspeli da se konsolidujemo, odbranimo nekoliko prekida i sačuvamo bod do kraja”, ocenio je Koković.

Napravio je trener Železničara mini analizu šta se desilo s njegovim timom, koji je silovito otvorio meč, a onda polako padao do 90. minuta.

“Dobro smo otvorili meč i u prvom poluvremenu bili u veoma dobroj situaciji, pošto smo poveli sa 2:0. Mislim da nas je gol koji smo primili iz prekida malo poremetio i da smo tada izgubili deo samopouzdanja. Na poluvremenu smo napravili određene taktičke korekcije, ali je drugo poluvreme donelo mnogo drugih lopti koje su uglavnom završavale na strani protivnika. U pojedinim situacijama nismo bili dovoljno tačni u pasu, žurili smo u donošenju odluka, a posle loših prijema i odbijenih lopti protivnik nam je iz tranzicije stvarao dosta problema. Kasnije je OFK zaigrao sa dva napadača, a nama se u međuvremenu povredio centralni bek. To nam je dodatno otežalo posao, jer su i Silue i Hord fizički veoma dominantni igrači. Nismo uspevali da izađemo na kraj sa njima, gubili smo dosta duela i iz takve situacije primili drugi gol”.

Na kraju je Koković još jednom istakao koliko je to bila dobra i sadržajna utakmica.

“Još jednom čestitam svim akterima. Mislim da je utakmica bila sjajna, dinamična i voleo bih da u našoj ligi imamo što više ovakvih mečeva – sa ekipama koje igraju otvoreno, žele gol više i nastoje da uspostave kontrolu nad igrom”, poručio je Koković.