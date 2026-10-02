Boka želi nastavak super serije, Union za povratak na pravi kolosek

Trener Rodolfo Aruabarena zato neće želeti da rizikuje sa igračima koji nisu potpuno spremni. Najveća dilema vezana je za levonogog štopera Fakunda Ereru, koji se oporavio od povrede zadobijene protiv Rasinga i prema poslednjim informacijama trebalo bi da bude u startnoj postavi. Ipak, mogućnost da ga zameni Marko Pelegrino ostaje otvorena, posebno imajući u vidu ritam koji očekuje Boku u narednim nedeljama.

02.30: (1,58) Boka Juniors (3,80) Union Santa Fe (6,00)

Na golu će ponovo biti Leandro Brej, pošto je prvi čuvar mreže Alvaro Montero sa reprezentacijom Kolumbije. Ispred njega bi trebalo da zaigraju Leandro Lozano, Lautaro Di Loljo i Lautaro Blanko, uz dilemu na poziciji levonogog centralnog defanzivca. U veznom redu mesto bi trebalo da zauzmu Milton Delgado, Leandro Paredes i Santjago Askasibar, dok bi Alan Velasko trebalo da bude spona između sredine terena i napada.

U špicu je rezervisano mesto za Migela Merentijela, dok ostaje pitanje ko će mu praviti društvo. Leonel Flores se upravo vratio sa reprezentativnih obaveza, a njegov debi za Argentinu stigao je u sredu, zbog čega će stručni štab proceniti koliko je spreman da odmah ponovo bude starter. Ukoliko procena bude negativna, šansu bi od prvog minuta trebalo da dobije Sebastijan Vilja. Iako je Ener Valensija protiv Rasinga imao noć za pamćenje i postigao het-trik, to mu najverovatnije neće biti dovoljno da se nađe u početnoj postavi.

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Sa druge strane, Union u Buenos Ajres stiže sa imperativom da prekine lošu seriju. Ekipa koju predvodi Leonardo Madelon vezala je dva poraza, protiv Taljeresa i Independijentea, pa sada sa tri boda zaostatka za zonom plej-ofa traži način da se vrati na pravi kolosek. Iskusni trener uoči gostovanja na Bombonjeri pohvalno je govorio o domaćinu, poručivši da je Boku teško pobediti, dok je Paredesa uporedio sa legendarnim Rikardom Bočinijem.

Poslednji međusobni susret ovih rivala odigran je u martu tekuće godine u Santa Feu, u 11. kolu Aperture. Tada je Hulijan Palasios doveo Union u vođstvo u 41. minutu, ali je Merentijel početkom drugog poluvremena postavio konačnih 1:1.

Sada će Bombonjera ponovo otvoriti vrata, a Boka će pokušati da u poznatom ambijentu nastavi ono što je započela u Rosariju. Tri nedelje bez domaće publike bile su dovoljno duge, vreme je za povratak kući, ali i za još jedan test ambicija ekipe koja mora vešto da balansira izmeđuosvajanja prvenstvenih bodova, Kopa Sudamerikane i rasporeda koji ne ostavlja mnogo prostora za predah.

PIŠE: Đorđe RADONJIĆ

ARGENTINA (KLAUSURA), 11. KOLO

Subota

00.15: (2,45) Independijente (3,05) Instituto Kordoba (3,15)

02.30: (2,05) Rivadavija (3,35) Himnasija La Plata (3,70)

02.30: (1,58) Boka Juniors (3,80) Union Santa Fe (6,00)

19.45: (2,20) Defensa Hustisija (2,95) San Lorenco (3,70)

22.00: (2,90) Njuels Old Bojs (2,95) Lanus (2,65)

22.00: (1,95) Atletiko Tukuman (3,30) Barakas Central (4,20)

Nedelja

00.15: (1,90) Argentinos Juniors (3,40) Tigre (4,30)

02.30: (1,80) Urakan (3.50) Aldosivi (5,50)

22.00: (2,55) Taljeres (3,05) Belgrano (3,00)

Ponedeljak

02.30: (4,10) Estudijantes Rio Kvarto (3,15) Rasing (2,05)

21.45: Deportivo Rijestra - Sentral Kordoba

23.55: (1,70) Estudijantes La Plata (3,50) Himnasija Mendoza (5,50)

23.55: (1,90) Velez Sarsfild (3,10) Platense (4,70)

Utorak

02.15: (3,90) Banfild (3,40) Rosario (2,00)

14.10.

23.55: Sarmijento - River Plejt

*** kvote su podložne promenama