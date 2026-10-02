Galbijati ne da posao tako lako: Baskonija preko Olimpije do prvenca

Baskonija nije izgledala dobro na početku evroligaške sezone, čak je bila daleko od toga. Španski predstavnik doživeo je dva baš teška poraza od šampiona Evrope Olimpijakosa, a potom od Valensije. Već je počelo da se šuška kako je se sudbina Italijana na klupi Baskonije polako razmatra, iako je potpuno jasno da je reč o treneru koji sigurno ima najslabiji roster. Međutim, ovo večeras sigurno će naterati prvog čoveka Bikova Hosea Kerehetu da stavi prst na čelo i razmisli da li treba da se zahvali Galbijatiju na saradnji ili što izvlači maksimum iz ove ekipe.

Malo je majstora u ovom timu Baskonije, a jedan od njih je nekadašnji član Toronto Reptorsa Ej Džej Loson. Kanađanin spada u red onih igrača koje klub iz Vuitorije iskopa u raznim krajevima sveta, a potom od njih napravi evroligaške igrače.

Sjajni bek je večeras poenterski nosio domaćina, pogodio neke veoma važne koševe što u momentima kada je Baskonija pravila prednost, što onda kada je delovalo da su gosti u naletu i da na krilima Mozesa Rajta i Donte Hola može do preokreta. Ipak, kada je Kanađanin dobio adekvatnu podršku od Di Džeja Stjuarda, te sigurnost u skoku zahvaljujući Marisiju Santosu i Kenetu Faridu, onda je bilo jasno da će Baskonija stići do prvog trijumfa, a Olimpija upisati novi neuspeh.

Kada je reč o Manekenima, deluje da je možda Pepe Poeta sada na tankom ledu, te da mora pod hitno da pokrene Manekene i izvede ih na pobednički kolosek. Što se tiče liste strelaca, najefikasniji pojedinac na meču bio je Rajt koji je postigao 17 poena. Na drugoj strani Loson je zabeležio 16, dok ga je pratio Stjuart sa 12.

EVROLIGA, 3. KOLO

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Četvrtak

Hapoel Tel Aviv - Real Madrid 102:98

/Brajant, Micić 22 - Maledon 26/

Crvena zvezda - Anadolu Efes 77:72

/Moneke 18 - Lojd 17/

Virtus Bolonja - Olimpijakos 96:94

/Kar 22 - Endijaje 23/

Pariz - Žalgiris 82:78

/Hifi 21 - Edvards 19/

Petak

Bešiktaš - Barselona 82:95

/Vilbekin 17 - Panter 16/

Fenerbahče - Dubai 76:66

/Bingam Džunior 20 - Okobo 18/

Asvel - Valensija 92:105

/Mils 26 - Mirotić 22/

Bajern - Partizan Mozzart Bet 84:86

/Džekiri 17 - Vašington 20/

Panatinaikos - Makabi Tel Aviv 90:67

/Jabusele 17 - Sorkin 13/

Baskonija - Olimpija Milano 87:76

/Loson 16 - Rajt 17/